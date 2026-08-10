المؤتمرنت -

استشهاد طفلة في قصف مدفعي للمرتزقة على صبر الموادم

استشهدت طفلة وأصيب طفل في قصف مدفعي لمرتزقة العدو السعودي على منازل المواطنين في مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز.



وأوضح مصدر أمني أن مرتزقة العدو السعودي استهدفوا بقذائف المدفعية منازل المواطنين في قرية المسادر بعزلة تباشعة في مديرية صبر الموادم ما أدى إلى استشهاد الطفلة بروج أيمن محمد عبدالله محسن (13 عامًا)، وإصابة الطفل عبدالرحمن أحمد عبدالكريم (14 عامًا) .



وأدان المصدر جريمة استهداف المدنيين والأطفال.. مؤكداً أن هذه الجريمة النكراء تضاف إلى السجل الإجرامي للمرتزقة.