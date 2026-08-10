المؤتمرنت -

الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة والمتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بالرياح الهابطة وحبات البرد أحياناً على محافظات الضالع، والبيضاء، ولحج، وتعز، وإب، وريمة، وذمار، وصنعاء، وعمران، والمحويت، وحجة وصعدة.



وقد تمتد الأمطار غرباً نحو أجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي، وشرقاً إلى أجزاء من هضاب وصحارى شبوة، وحضرموت والمهرة.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات الجوف، ومأرب وأبين وقد تمتد إلى أجزاء من السواحل الجنوبية.



وحذر المركز المواطنين من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها والمجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.



-كما حذر من العواصف الرعدية والرياح الهابطة ونصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وبجوار الأشجار العالية واستخدام الهواتف المحمولة وفصل التيار الكهربائي أثناء العواصف الرعدية.



وحذر أيضاً من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية والسهول الساحلية بسبب هطول الأمطار وتشكّل الضباب، وكذا الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية على الطرق الجبلية بسبب استمرار هطول الأمطار.



ودعا المركز الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.