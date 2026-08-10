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أخبار
المؤتمر نت - مسؤول يوجه دعوة هامة لأبناء سقطرى

مسؤول محلي يوجه دعوة هامة لأبناء سقطرى

المؤتمرنت -
مسؤول محلي يوجه دعوة هامة لأبناء سقطرى
دعا محافظ سقطرى هاشم السقطري، أبناء المحافظة والمحافظات المحتلة، إلى استشعار المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ اليمن، وعدم الانجرار خلف دعوات الاحتلال التآمرية.

وأشار المحافظ السقطري إلى أن الأحداث الجارية وما يواجه الوطن من مؤامرات في مرحلة حساسة وخطرة، تستدعي توحيد صف أبناء اليمن في مواجهة العدو السعودي الذي قتل عشرات الآلاف من اليمنيين ودمر مقدراتهم وحصارهم منذ أكثر من 11 عامًا.

وقال "يحرك العدو السعودي اليوم أدواته ومرتزقته ويتدخل بشكل مباشر لجعل اليمنيين يتقاتلون فيما بينهم، ما يتطلب من أبناء سقطرى والمحافظات المحتلة عدم الانجرار خلف دعوات الاحتلال ومرتزقته، ورميهم في محارق الموت التي لن تخدم سوى الاحتلال ومخططاته التآمرية".

وحيا محافظ سقطرى، وعي أبناء المحافظة والمحافظات المحتلة على مدى الأعوام الماضية أمام الاحتلال، رغم المعاناة وتدني مستوى الخدمات والمستوى المعيشي، ومحاولات الاحتلال تطويع أبناء سقطرى وإتباع مخططاته التآمرية، مؤكدًا أن أحرار المحافظات المحتلة بفضل الله ثم بفضل وعيهم ومبادئهم الوطنية أفشلوا مخططات الاحتلال التي كانت وما تزال تحاول طمس هويتهم الثقافية.

وقال "إن الوضع الراهن وفي ظل موقف القيادة الثورية بصنعاء ممثلة بالسيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية وما تقوم به القوات المسلحة من عمليات استباقية ضد العدو السعودي وأدواته، الذين يعدّون لاحتلال كامل اليمن بحسب تخيلاته، يجعل من أبناء محافظة سقطرى والمحافظات المحتلة أمام مسؤولية استدراك خطورة الموقف والوقوف إلى جانب سلطة أمر الواقع للجمهورية اليمنية بصنعاء، حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن، وإعادة لحمة ونسيج المجتمع اليمني الواحد الذي حاول العدوان والاحتلال تمزيقه".

ووجه المحافظ السقطري الدعوة لأبناء اليمن عامة والمحافظات المحتلة خاصة العودة إلى صف الوطن الموحد وعاصمته صنعاء، كون الوطن يتسع لجميع أبنائه، ويكفي تمزيق اليمن على مدى السنوات الماضية، خاصة منذ أكثر من 11 عامًا من العدوان والحصار والاحتلال.

واختتم تصريحه بالقول "إن تجربة السنوات الماضية، أثبتت ودون أي شك أن مشاكل اليمن لن يحلها سوى اليمنيين أنفسهم بعيدًا عن أي وصاية أو تدخل خارجي، ولن يحل السلام والاستقرار ويحدث نهضة تنموية إلا بتآخي كل اليمنيين والحفاظ على وحدتهم".








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