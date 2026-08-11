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المؤتمر نت - أقامت وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها اليوم بصنعاء، فعالية خطابية وثقافية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم

وزارة النفط تحيي ذكرى المولد النبوي

المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -
وزارة النفط تحيي ذكرى المولد النبوي
أقامت وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها اليوم بصنعاء، فعالية خطابية وثقافية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

وخلال الفعالية أكد وكيل وزارة النفط ناصر العجي أن احياء المناسبة ليس استحضار واسنذكار لسيرة نبينا محمد فقط بل هو تجديد لقيمه ونهجه صلى الله عليه وسلم وعلى آله ونستمد من مواقفه العظيمة الثبات والصبر في مواجهة الظلم والاستكبار ونصرة الحق والمظلومين.

وأوضح العجي أنه ومن خلال هذه المناسبة نستحضر صمود وثبات الشعب اليمني في مواجهة العدوان والحصار، مباركا المواقف العظيمة للقيادة الثورية ومعه الشعب اليمني التي أكدت أن اليمن لم يعد قابلا للخضوع والاملاءات وأن الشعب اليمني متمسك بحقه في الحرية والسيادة والاستقلال، داعيا كافة منتسبي وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها للمشاركة الفاعلة في الفعالية المركزية بصنعاء يوم 12 ربيع الأول بإذن الله.

من جانبه قال نائب رئيس الهيئة العامة للاوقاف فؤاد ناجي، إن إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم محطة مهمة لاستلهام الدروس والعبر من حياة وسيرة رسول الله، وعلاقة اليمنيين برسول الله المتجذرة منذ فجر الاسلام حتى اليوم، وأن احياء اليمنيين للمناسبة بهذا الزخم الكبير لأننا متميزين في مناصرة رسول الله منذ بدء الرسالة، كما أننا متميزون في الدفاع عن القرآن الكريم وعن قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأضاف "نتميز بالحفاظ على الهوية الايمانية في ظل العولمة والثقافات الدخيلة التي تسعى وتحاول طمس الهوية، إلا أن الشعب اليمني يتمسك بإيمانه وعلاقته بنبيه وأثبت أنه الاجدر بحمل رسالته والدفاع عنها وعن قضايا الأمة.

وكان القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة النفط علي الضوراني، قد أشار في كلمته الى العلاقة العميقة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله واليمنيين منذ فجر الاسلام، كعلاقة متميزة لا تماثلها أي علاقة وصلت الى أن الانصار وضعوا كل ما يملكون بين يدي رسول الله، وكذا الرسول أثنى عليهم في الكثير من المواقف بأنهم أهل النصرة والايمان والحكمة.

تخلل الفعالية عدد من الفقرات الشعرية والانشادية المعبرة عن عظمة هذه المناسبة ومكانتها الكبيرة عند الشعب اليمني.








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