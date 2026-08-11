المؤتمرنت -

إب.. الإفراج عن 30 نزيلاً من الاصلاحية الاحتياطية

أقرت نيابة غرب محافظة إب، اليوم، الإفراج عن 30 نزيلاً من الإصلاحية الاحتياطية بالمحافظة، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.



وأوضح وكيل نيابة غرب إب القاضي بشير نعمان، أن قرار الإفراج جاء بعد مراجعة ملفاتهم والتأكد من استيفاء الحالات المستفيدة لشروط العفو في المدة المتبقية، مؤكدا أن النيابة تواصل مراجعة ملفات النزلاء، وتسريع إجراءات معالجة أوضاعهم.



وخلال النزول الميداني المشترك للنيابة وفرع هيئة رفع المظالم بالمحافظة إلى الاحتياطي بحضور مدير الفرع يحيى القاسمي، أوضح مدير شؤون السجون والسجناء بالفرع، نزار عامر، أن النزول يأتي ضمن الأنشطة الإنسانية والاجتماعية المصاحبة لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، والتي سوف تشمل مختلف السجون ومراكز التوقيف بالمحافظة.

