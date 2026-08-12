الأربعاء, 12-أغسطس-2026 الساعة: 05:03 ص - آخر تحديث: 02:30 ص (30: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُـنجَز العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
حلفُ مَكَّةَ "الإسلاميُّ الثلاثيُّ" في خِدمَةِ المَشروعِ الأمريكيِّ الصُّهيونيِّ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
قراءة لمقال بن حبتور حول خطاب قائد الثورة والمسيرة القرآنية
محمد الجوهري
اتفاق ترامب إيران.. يبدأ من لبنان
أحمد الزبيري
أبوراس وخطاب تثبيت الشرعية التنظيمية في مواجهة مشاريع التفكيك
توفيق عثمان الشرعبي
الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
قاسم محمد لبوزة*
​اليمن الكبير.. مَلحمة الكرامة في زمن التفتيت والولاءات العابرة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
أخبار
المؤتمر نت - حذّر مسؤولان أمميان من أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة بلغ "منعطفا خطيرا"، في ظل تصاعد العنف والتهجير

الأمم المتحدة تحذّر: الضفة تمر بـ"منعطف خطير"

المؤتمرنت -
الأمم المتحدة تحذّر: الضفة تمر بـ"منعطف خطير"
حذّر مسؤولان أمميان من أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة بلغ "منعطفا خطيرا"، في ظل تصاعد العنف والتهجير وتسارع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.

وقال رامز الأكبروف نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، في إحاطة قدمها عبر الفيديو لمجلس الأمن، إن هذا التدهور لم يحدث بصورة مفاجئة، بل جاء نتيجة عقود من الصراع الذي لم تتم تسويته، والذي أدى إلى تعميق الاحتلال الإسرائيلي، ودفع السلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار، وتقويض آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة.

وأشار إلى تعرض 127 تجمعا فلسطينيا للتهجير الكامل أو الجزئي منذ يناير 2023، بينها 47 تجمعا تم تهجير سكانها بالكامل، مما أثر على أكثر من 6,390 فلسطينيا. وفي عام 2026 وحده، هُجّر نحو 3,800 فلسطيني، نصفهم تقريبا من الأطفال، بسبب عنف المستوطنين وعمليات الهدم والإخلاء.

وقال الأكبروف إن "عنف المستوطنين بلغ مستويات غير مسبوقة"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة وثقت أكثر من 1,430 حادثة هذا العام تورط فيها مستوطنون إسرائيليون وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات أو كليهما، وأثرت على نحو 260 تجمعا فلسطينيا.

وأضاف: "يجب التعامل مع الوضع في الضفة الغربية باعتباره حالة طوارئ تتطلب تحركا عاجلا"، مجدداً التزام الأمم المتحدة بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

بدورها، قالت حنان سليمان نائبة المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إن تصاعد العنف في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يلحق أضرارا بالغة بالأطفال، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تحققت من مقتل 174 طفلا فلسطينيا في الفترة بين يناير 2024 ونهاية يوليو 2026.

وأوضحت – في حديثها أمام مجلس الأمن – أن أكثر من 1,500 طفل فلسطيني أصيبوا خلال الفترة نفسها، وأن نحو نصفهم أصيبوا بالذخيرة الحية، في الوقت الذي تتزايد فيه حوادث عنف المستوطنين، وأسفرت عن انتهاكات جسيمة ضد الأطفال.

وقالت إن تأثير العنف يتجاوز الأطفال المتضررين منه بشكل مباشر، مشيرة إلى أن أكثر من 800 ألف طفل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يواجهون عوائق تحول دون حصولهم على تعليم آمن ومستمر، بسبب إغلاق المدارس وانعدام الأمن والقيود على الحركة والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: ياسر جلال يواجه التنمر والتشهير
عربي ودولي: آلاف المرضى في غزة ينتظرون الإجلاء
عربي ودولي: سوريا: الحكم بإعدام بشار وماهر الأسد
اقتصاد: الأسهم الأوروبية تغلق على تباين
رياضة: العروبة يصالح جماهيره بثلاثية
عربي ودولي: 73387 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
اقتصاد: النفط يرتفع بأكثر من 2%
أخبار: احذروا السيول.. الأمطار الغزيرة مستمرة
أخبار: وزارة النفط تحيي ذكرى المولد النبوي
علوم وتقنية: أضرار خطيرة للتدخين الإلكتروني
علوم وتقنية: "ديون النوم".. لا يُمكن تعويضها!
فنون ومنوعات: جورج وسوف يعود بـ"طمّنّي عالحبايب"
رياضة: هاري كين يتوج بالحذاء الذهبي الأوروبي
اقتصاد: "برنت" يتجاوز 86 دولاراً
عربي ودولي: خبراء أمميون: لا مكان آمن في غزة
اقتصاد: النحاس يستقر فوق 14 ألف دولار
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة رجل الأعمال الأديمي
فنون ومنوعات: شاب ينقذ 6 أشخاص من الغرق
أخبار: 13687 مهاجر أفريقي وصلوا اليمن
أخبار: مسؤول يوجه دعوة هامة لأبناء سقطرى
قضايا وآراء: حلفُ مَكَّةَ "الإسلاميُّ الثلاثيُّ" في خِدمَةِ المَشروعِ الأمريكيِّ الصُّهيونيِّ
علوم وتقنية: 6 مشروبات يُنصح بتناولها قبل النوم
أخبار: الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار
أخبار: استشهاد طفلة بقصف على مديرية صبر
فنون ومنوعات: توفيق عبدالحميد يعتزل التمثيل نهائياً
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026