المؤتمرنت -

استعدّوا لأمطار طوفانية وعواصف

أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، بأن خرائط الطقس المختلفة تشير الى توسع حالة عدم الاستقرار على معظم أجواء البلاد خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وتوقع المركز في نشرته الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة غزيرة مصحوبة بالرياح الهابطة الشديدة وحبات البرد على محافظات البيضاء، والضالع، وتعـز، وإب، وريمة وذمار.



ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متوسطة تصل إلى حد الغزارة أحيانا على محافظات صنعاء، وعمران، والمحويت، وحجة وصعدة وأجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية.



وقد تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من محافظتي لحج وأبين ومرتفعات وصحارى المهرة، وحضرموت، وشبوة، ومأرب والجوف .



وحذر المركز المواطنين من التواجد في الشعاب والوديان ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ونصح السائقين بعدم عبور الجسور الأرضية أثناء السيول.



كما حذر من العواصف الرعدية ونصح بتجنب التواجـد في الأماكن المرتفعـة وبجانب الأشجار والهياكل المعدنية التي يمكن أن تجذب الصواعق وعدم استخدام الهواتف المحمولة وفصل التيار الكهربائي والابتعاد عن الماء، حفاظـاً على سلامة الأرواح.



وحذر كذلك من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب على الطرق والمنحدرات الجبلية.



ودعا المركز الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.