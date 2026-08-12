المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -

الاقتصاد والصناعة تحيي المولد النبوي

أقامت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والوحدات التابعة لها اليوم بصنعاء، فعالية خطابية وثقافية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم.



وخلال الفعالية أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري أن إحياء هذه المناسبة العظيمة في كل عام لتكون محطة إيمانية جامعة لاستحضار السيرة العطرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله، وأخلاقه العظيمة في المعاملات مع اللّٰه والمجتمع والأسرة والنفس، والتذكير بفضل رسول اللّٰه ورسالته التي أخرجت الناس من الظلمات إلى النور، وأن الاحتفال بهذه المناسبة الدينية العظيمة بما تحمله من خصوصية للشعب اليمني الذي ظل محافظاً على دوره الجهادي في نصرة اللّٰه ورسوله منذ فجر الإسلام، ونهجه الثابت في الولاء لله ورسوله، مقتفين سيرة الآباء والاجداد الذين كانوا في مقدمة الصفوف مدافعين عن دين اللّٰه في مختلف مراحل ومنعطفات التاريخ الإسلامي.



وقال البشيري "الاحتفال هذا العام بمولد النور وشعبنا اليمني يخوض معركة كسر الحصار ومواجهة المؤامرات السعودية والأمريكية العدائية التي تريد اغراق شعينا في حرب أهلية والانتقام من موقفنا الايماني والجهادي في نصرة المستضعفين اخوتنا أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وما يوجب علينا جميعاً أن نكون عند مستوى المسؤولية في مواجهة التحديات في هذه المرحلة المفصلية متوكلين على اللّٰه ووعده بنصره لعباده المؤمنين المستضعفين.. وقد أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار مؤخراً عن تقرير حول الخسائر للقطاعات الاقتصادية خلال 12 عاماً من العدوان والحصار السعودي، وهو ما يكشف جانباً من مظلومية شعبنا وتؤكد حقه في انتزاع حقوقه المشروعة بكل السبل والوسائل المكفولة له دينياً واخلاقياً وانسانياً، كما تؤكد عدالة قضيدة في مواجهة قوى العدوان والاستكبار".



وثمن جهود قيادات وموظفي وكوادر وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والجهات التابعة لها، مؤكداً عليهم بالتأسي بالأخلاق النبوية في أداء المهام والواجبات واستشعار المسؤولية أمام اللّٰه والمجتمع، وتكثيف الجهود لمواكبة الخطط والبرامج الاقتصادية للحكومة من أجل تعزيز بيئة الأعمال وخلق بينة مثالية لنمو الأنشطة الاقتصادية وبما يسهم في تحريك عجلة التنمية والنهوض بالوضع الاقتصادي والتخفيف من معاناة شعبنا جراء العدوان والحصار، وأن يكون عام 1448هـ عام انطلاقة لنهضة اقتصادية رائدة بشراكة وتعاون وتكامل كافة الجهات ذات العلاقة.



داعيا كافة منتسبي وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والوحدات التابعة لها، المشاركة الفاعلة والحضور المشرف في الفعالية المركزية الكبري يوم 12 ربيع الأول في العاصمة صنعاء.



من جهته أكد الباحث يحيى أبو عواضة أن إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، لاستحضار سيرته والتمسك بنهجه والحفاظ على الأمة من الانكسار، كون ما تمر به الامة الاسلامية من خنوع وتبعية للاعداء نتيجة واقعها الذليل والبعد عن نهج نبينا محمد، بل أن الأمة تشكل تحالفات لضرب ابناء جلدتها وذليلة أمام الاعداء، وهو ما يجب إبراز رسالة محمد ونهجه نهج العدل والعزة والبناء في مختلف المجالات.



تخلل الفعالية عدد من الفقرات الشعرية والانشادية المعبرة عن عظمة هذه المناسبة ومكانتها الكبيرة عند الشعب اليمني.