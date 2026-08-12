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أخبار
المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 73388 شهيدا، و174259 مصابا

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73388

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73388
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 73388 شهيدا، و174259 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة في بيان اليوم، بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شهيدا واحدا، إضافة إلى مصابين اثنين.

وذكرت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,259، والإصابات إلى 4.148، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 808.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.








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