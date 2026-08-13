المؤتمرنت -

تحذير جديد من الأرصاد للمواطنين

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مع رياح هابطة وقد تصحبها حبات البرد على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، الضالع، تعـز ولحج وسهل تهامة.



ومن المحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد على أجزاء من محافظات حضرموت، شبوة، أبين، البيضاء ومأرب والجوف وصعدة والسواحـل الغربية والشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.



وحذر المركز المواطنين من التواجد في الشعاب والوديان ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ونصح السائقين بعدم عبـور الجسور الأرضيـة أثنـاء السيول.



كما حذر من الانزلاقات الصخرية والانهيارات الطينية على الطرق والمنحدرات الجبلية ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب، ومن العواصف الرعدية ونصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة والقرب من الأشجار العالية والهياكل المعدنية وعدم استخدام الهواتف المحمولة وبفصل التيار الكهربائي حفاظاً على سلامة الأرواح.



ودعا الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.