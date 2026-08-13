المؤتمرنت -

لبوزة يعزي بوفاة الشيخ علوي العرامي

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ علوي صالح العرامي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.



وأشاد الدكتور لبوزة في البرقية التي بعثها إلى نجلي الفقيد جبر وناجي علوي العرامي، بمناقب الراحل، حيث كان أحد الوجاهات الاجتماعية والقبلية في مديرية العرش التي أسهمت في حل العديد من القضايا المجتمعية وتعزيز روح الأخوة.



وعبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته لأبناء الفقيد وأسرته وآل العرامي كافة في مديرية العرش محافظة البيضاء بهذا المصاب.. سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".