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أخبار
المؤتمر نت - تحذير عـاجـل إلى سكان هذه المحافظات

تحذير إلى سكان هذه المحافظات

المؤتمرنت -
تحذير إلى سكان هذه المحافظات
أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر بأن حالة عدم الاستقرار في الطقس لاتزال تؤثر على معظم المحافظات، متوقعاً هطول أمطار رعدية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعديـة متوسطة إلى غزيرة ترافقها الرياح الهابطة وتساقط حبات البرد على أجزاء من محافظات شبوة، وأبين، ولحج، والضالع، وتعز، وإب، وذمار، وريمة، وصنعاء، والمحويت، وعمران، وحجة وصعدة وسهل تهامة.

ويُحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة يصاحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات حضرموت، والبيضاء، ومأرب والجوف والسواحـل الغربـيـة والجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المقابلة لها.

وحذر المركز المواطنين من الجريان المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم التواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر من مخاطر العواصف الرعدية وتساقط حبات البرد والرياح الهابطة الشديدة ونصح بعدم التواجد في الأماكن المرتفعة وبالقرب من الأبراج والأشجار العالية وكذلك من استخدام الهواتف المحمولة كما نصح بفصل التيار الكهربائي أثناء الأمطار والعواصف الرعدية.

وحذر المركز أيضاً من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية لاسيما في المنحدرات والطرق الجبلية وكذلك من انهيارات المباني والحصون الطينية الشعبية بسبب استمرار هطول الأمطار.

ودعا الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.








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