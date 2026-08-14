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أخبار
المؤتمر نت - تمكنت القوات المسلحة من استهداف تحشيدات وأسلحة تابعة للعدو السعودي وأدواته ومرتزقته في منطقة المخا

صنعاء تستهدف تحشيدات وأسلحة في المخا

المؤتمرنت -
صنعاء تستهدف تحشيدات وأسلحة في المخا
تمكنت القوات المسلحة من استهداف تحشيدات وأسلحة تابعة للعدو السعودي وأدواته ومرتزقته في منطقة المخا.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن القوات المسلحة تمكنت من استهداف تحشيدات وأسلحة تابعة للعدو السعودي وزوارق حربية تابعة لأدواته ومرتزقته في منطقة المخا، بعدد كبير من الصواريخ البالستية.

وأكد أن الإصابة كانت دقيقة وأدت العملية إلى تدمير الزوارق والأسلحة، ومصرع وإصابة العشرات من التحشيدات التابعة للعدو السعودي.

وجدّد العميد سريع التأكيد على أن القوات المسلحة مستمرة في استهداف أي تحشيدات عسكرية تابعة للعدو السعودي أينما كانت.








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