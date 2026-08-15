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المؤتمر نت - حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة من كارثة صحية غير مسبوقة، جراء الاستنزاف الكامل للطاقة التشغيلية لما تبقى من محطات توليد الأكسجين في القطاع

صحة غزة تحذّر من نفاد الأكسجين في المستشفيات

المؤتمرنت -
صحة غزة تحذّر من نفاد الأكسجين في المستشفيات
حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة من كارثة صحية غير مسبوقة، جراء الاستنزاف الكامل للطاقة التشغيلية لما تبقى من محطات توليد الأكسجين في القطاع، بفعل الحصار والقيود المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على توريد المستلزمات الطبية للمستشفيات.

وأوضحت في تصريح صحفي اليوم، أن 12 محطة أكسجين فقط من أصل 34 محطة ما زالت تعمل تحت ظروف فنية بالغة التعقيد، مما يعوق تلبية الاحتياجات الأساسية للمرافق الصحية ومقدمي الخدمات الطبية، مؤكدة أن هذه المحطات تعمل فوق طاقتها القصوى وسط تفاقم الأعطال الميكانيكية المتكررة.

وأشارت إلى أن 4 أجهزة فقط لتعبئة أسطوانات الأكسجين من أصل 30 جهازا لا تزال قيد الخدمة، وهي عرضة للتوقف في أي لحظة نتيجة تعذر إجراء الصيانة الطارئة جراء نقص الإمكانيات ومنع إدخال قطع الغيار.

وشددت الوزارة على أن الأكسجين يمثل شريان الحياة الرئيسي للأقسام الحيوية والمنقذة للحياة داخل المستشفيات وللمرضى في منازلهم، مطالبة بفتح المعابر فورا لإدخال المعدات الفنية وقطع الغيار، والتوريد العاجل لمحطات أكسجين جديدة لتجنب فاجعة إنسانية وشيكة.

ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه المنظومة الصحية في قطاع غزة حالة انهيار شاملة، جراء الاستهداف المباشر للحصار المتواصل وتفاقم أزمة الوقود، مما أسفر عن خروج غالبية المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة، وتواجه الأطقم الطبية صعوبات حادة في إنقاذ حياة الجرحى والمرضى، بالتوازي مع اتساع نطاق الأمراض المعدية وسوء التغذية بين النازحين، وسط مناشدات دولية وأممية متكررة للضغط من أجل كسر الحصار وإدخال المساعدات والمستلزمات الطبية الطارئة.








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