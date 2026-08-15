المؤتمرنت -

إعلان فتح موسم اصطياد الجمبري

أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، عن فتح موسم اصطياد الجمبري الساحلي في المياه البحرية للجمهورية اليمنية بالبحر الأحمر.



جاء ذلك بموجب القرار الوزاري رقم "5" لسنة 1448هـ، ويقضي بفتح الموسم اعتبارًا من تاريخ 2 ربيع الأول 1448هـ الموافق 15 أغسطس 2026م وحتى إشعار آخر.



وحدّد القرار مواعيد الصيد اليومية خلال فترة النهار فقط، ابتداءً من الساعة الخامسة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، مع حظر الصيد نهائياً خلال فترة الليل.



وشدّدت الوزارة على ضوابط وأحكام الاصطياد لضمان حماية المخزون السمكي، والتي شملت: تعديل شباك الصيد من خلال إتمام كافة الصيادين لتغيير فتحات كيس الشبكة بحيث يكون طول عين شبكة الصيد (3.8 سم / 1.5 إنش) وفقاً للقانون، مناطق الحظر: يمنع منعاً باتاً الصيد في الأخوار والمناطق الضحلة.



وحسب وزارة الزراعة، شملت ضوابط وأحكام الاصطياد: الرقابة والمتابعة الميدانية وتكليف الهيئة العامة للأبحاث وعلوم البحار والأحياء المائية بالنزول الميداني لتحديد مواقع الأخوار ومتابعة حالة تواجد صغار الجمبري، إلى جانب قيام الهيئة العامة للمصائد السمكية بالإشراف والمتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



كما شملت ضوابط واحكام الاصطياد خطة الطوارئ المتمثلة في إدارة مخزون الجمبري بالتنسيق بين قطاع الثروة السمكية، الهيئة العامة للمصائد، علوم البحار، والسلطة المحلية بمحافظة الحديدة.