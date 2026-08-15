المؤتمرنت -

11 شهيداً في غارات إسرائيلية على لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في جنوب البلاد منذ ساعات الفجر إلى 11 شهيداً و19 جريحاً، بينهم أطفال ونساء.



وقالت الوزارة، في بيان، إن غارة إسرائيلية على بلدة دير الزهراني بقضاء النبطية أسفرت، في حصيلة نهائية، عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 17 آخرين، بينهم طفل و11 امرأة.



وأضافت أنه بذلك ارتفعت الحصيلة الإجمالية للغارات الإسرائيلية منذ فجر السبت إلى 11 شهيدا و19 جريحا.



وشهد جنوب لبنان، منذ ساعات الفجر الأولى، تصعيداً إسرائيلياً تمثّل بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي وتحركات للآليات العسكرية، إضافةً إلى نسف منازل وإطلاق نيران باتجاه عدد من البلدات، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، بينهم أطفال ونساء.



من جانبه، اعتبر حزب الله أنّ "هذا التصعيد الإسرائيلي، باستهداف المدنيين وتوسيع دائرة المناطق المستهدفة، يعبر عن رغبة وإرادة رئيس وزراء العدو المجرم نتنياهو بتصعيد الحرب تعزيزاً لواقعه السياسي الداخلي، وخدمة لأهدافه الانتخابية وإرضاءً لليمين المتطرف".



وأكد الحزب في بيان، أنّ على العدو الإسرائيلي أن يفهم جيداً أنّ اعتداءاته وتجاوزاته ومحاولاته فرض أمر واقع لا يمكن أن تستمر، وستقابل بما يناسبها، دفاعاً عن لبنان وشعبه وسيادته وكرامته الوطنية.