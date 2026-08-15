المؤتمرنت -

تدشين الاختبارات التكميلية لطلاب الثانوية العامة

دشن وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي اليوم، اختبارات الدور التكميلي لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 1447هـ بأمانة العاصمة والمحافظات.



واطلع الصعدي ونائبه الدكتور حاتم الدعيس، على سير الاختبارات بالمركز الاختباري الإلكتروني بكلية طب الأسنان بجامعة صنعاء، مستمعين من القائم بأعمال وكيل قطاع المناهج وتخطيط التعليم حميد غثاية، إلى شرح حول آلية سير اختبارات الدور الثاني للطلاب الراسبين في ثلاث مواد بالقسم العلمي ومادتين فقط للقسم الأدبي.



وأوضح غثاية أن إجمالي عدد المتقدمين للاختبارات التكميلية 17 ألفا و853 طالبا وطالبة يخوضون اختباراتهم في 13 مركز اختباري تم تجهيزها واعدادها بعواصم المحافظات، بالإضافة الى المركز الاختباري الإلكتروني بجامعة صنعاء المخصص لطلاب أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.



وفي التدشين أكد وزير التربية، أن تنفيذ الاختبارات التكميلية، يأتي في إطار حرص الوزارة على مستقبل الطلبة، الذين رسبوا أو تغيبوا عن الاختبارات العامة بمادة أو مادتين، مشيدا بمستوى الاعداد والانضباط الذي لمسه في المركز الاختباري، متمنيا للطلاب التوفيق والنجاح.