المؤتمرنت -

الأمطار مستمرة... إليكم التفاصيل

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة والمتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشـدة مع رياح هابطة شديدة تصحبها حبات البرد أحياناً على محافظات الضالع، وتعـز، وإب، وذمار، وريمة، والمحويت وحجة وأجزاء من صنعاء، وعمران، وصعدة وسهل تهامة والسواحل الغربية.



وقد تهطل أمطار متفرقة مصحوبة بالرعـد أحياناً على مرتفعات محافظات لحج، وأبين، والبيضاء وشبوة وقد تمتد إلى أجزاء من السواحل الجنوبية.



وحذر المركز المواطنين من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أثناء وبعد هطول الأمطار ونصح السائقين بعدم عبور الجسور الأرضية أثناء السيول.



كما حذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكّل الضباب.



وحذر كذلك من العواصف الرعدية ونصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وبالقرب من الهياكل المعدنية والأشجار العالية، وبعدم استخدام الهواتف المحمولة، وبفصل التيار الكهربائي، والابتعاد عن المياه، حفاظاً على سلامة الأرواح.



ودعا المركز الجهات المختصة ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.