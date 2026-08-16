الأحد, 16-أغسطس-2026 الساعة: 08:17 م - آخر تحديث: 08:11 م (11: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُـنجَز العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
حلفُ مَكَّةَ "الإسلاميُّ الثلاثيُّ" في خِدمَةِ المَشروعِ الأمريكيِّ الصُّهيونيِّ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
قراءة لمقال بن حبتور حول خطاب قائد الثورة والمسيرة القرآنية
محمد الجوهري
اتفاق ترامب إيران.. يبدأ من لبنان
أحمد الزبيري
أبوراس وخطاب تثبيت الشرعية التنظيمية في مواجهة مشاريع التفكيك
توفيق عثمان الشرعبي
الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
قاسم محمد لبوزة*
​اليمن الكبير.. مَلحمة الكرامة في زمن التفتيت والولاءات العابرة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
أخبار
المؤتمر نت - بن حبتُور: تحشيدات العدو ستُقابل بالرد

بن حبتُور: تحشيدات العدو ستُقابل بالرد المناسب

المؤتمرنت -
بن حبتُور: تحشيدات العدو ستُقابل بالرد المناسب
أكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن استمرار التحشيدات ومحاولات فرض معادلات عسكرية جديدة سيُقابل بما يلزم لحماية اليمن وأمنه وسيادته المقدسة.

وأوضح الدكتور بن حبتور أن التحشيدات العسكرية السعودية المتواصلة ليست إجراءً معزولًا، وإنما ضمن مسار تصعيدي سبقتها إجراءات وضغوط اقتصادية وسياسية وحصار خانق على المطارات وقيود مفروضة على الموانئ، ما يكشف أن خيار التصعيد وإبقاء اليمن تحت الضغط لا يزال قائمًا لدى جانب العدو السعودي.

وقال "إن محاولة نقل التصعيد إلى الداخل اليمني عبر قوى وأدوات محلية رخيصة من المرتزقة اليمنيين لا تغير من طبيعة المسؤولية عنه، ولا تعفي الجانب السعودي الذي يقف خلف هذا المسار من المسؤولية عن نتائجه وتداعياته".

وأضاف "نحن لا نسعى إلى إعادة الحرب، وقد أثبتنا خلال سنوات التهدئة الماضية حرصنا على منح مسار السلام فرصته، لكن ذلك لا يعني القبول باستغلال التهدئة للتحشيد أو فرض وقائع عسكرية جديدة على الأرض".

واعتبر الدكتور بن حبتور، الرهان على الدعم الأمريكي، الصهيوني ونقل المواجهة إلى الداخل اليمني وإدارتها عبر قوى محلية عميلة للخارج، بما يسمح للطرف السعودي بالبقاء بعيدًا عن تبعات التصعيد، رهانًا خاطئًا.

وتابع "لا يمكن القبول بتحويل الأراضي اليمنية إلى ساحة مفتوحة للمواجهة، مع بقاء الأراضي والمصالح السعودية بمنأى عن تداعياتها ورد فعلنا بما يتناسب وطبيعة الحدث".

وجدّد التأكيد على أن القوات المسلحة اليمنية تراقب بحذر شديد التحركات المشبوهة والمعادية للشعب اليمني بجدية بالغة، واستمرار التحشيدات ومحاولات فرض معادلات عسكرية جديدة سيُقابل بما يلزم لحماية اليمن العظيم وأمنه وسيادته المقدسة.

واختتم عضو السياسي الأعلى تصريحه بالقول "يبقى الطريق الأقصر لتجنب التصعيد واضحًا: وقف التحشيدات والإجراءات العدائية، والانتقال من إدارة الأزمة وممارسة الضغط على اليمن إلى معالجة أسبابها وتنفيذ استحقاقات السلام بصورة جادة ومسؤولة".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: 8 أطعمة تدعم صحة جهاز المناعة
فنون ومنوعات: تفاصيل أزمة أحمد مجدي القانونية
علوم وتقنية: متى يصبح تناول العسل خطراً؟
رياضة: الشعب يحلّق في الصدارة.. وحيداً
أخبار: 11 شهيداً في غارات إسرائيلية على لبنان
ثقافة: الحوار الوطني في اليمن جديد العثربي
عربي ودولي: روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات
أخبار: العدو يعاود استهداف صعدة
عربي ودولي: 73391 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
أخبار: إعلان فتح موسم اصطياد الجمبري
عربي ودولي: صحة غزة تحذّر من نفاد الأكسجين
أخبار: الأرصاد يحذّر من أمطار ورياح وسيول
عربي ودولي: ارتفاع عدد قتلى زلزال كولومبيا إلى 287
علوم وتقنية: صعود الدرج بانتظام.. يُنقذك!
فنون ومنوعات: راغب علامة: كلمات السوء ما إلها سوق
عربي ودولي: حماس: قرار كاتس خطوة خطيرة
أخبار: صنعاء تستهدف تحشيدات وأسلحة بالمخا
اقتصاد: الذهب يتجاوز 4376 دولاراً
رياضة: ثنائية حيدان تمنح فحمان نقاط السد
أخبار: أبو راس: القوانين الدولية تُدفن بفلسطين
أخبار: القوات المسلحة تستهدف أرامكو نجران
اقتصاد: ارتفاع طفيف في أسعار النفط
أخبار: توقعات طقس اليمن: أمطار وعواصف
فنون ومنوعات: ما حقيقة وفاة توفيق عبد الحميد؟
مجتمع مدني: أربع عادات تقتل القلب.. احذرها!
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026