المؤتمرنت -

استهداف سفينة عسكرية و4 زوارق أمام سواحل المخا

استهدفت القوات المسلحة اليمنية، سفينة إنزال عسكرية تابعة للعدو السعودي مع أربعة زوارق عسكرية مرافقة لها في البحر الأحمر أمام سواحل المخا.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها، أن الاستهداف تم بعدد من الصواريخ الباليستية وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.



وأشارت إلى أن العملية أدت إلى احتراق السفينة بشكل كامل مع إغراق عدد من الزوارق واحتراق البقية.. مؤكدة أنها ترصد بدقة كل تحركات العدو السعودي وتحشيداته وستستهدف تلك التحركات والتحشيدات سواء في البر أو البحر.



كما أكدت القوات المسلحة أنها مستمرة في تثبيت معادلة "الحصار بالحصار واستهداف كافة التحشيدات السعودية أينما كانت.

