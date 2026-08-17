الإثنين, 17-أغسطس-2026 الساعة: 04:46 م - آخر تحديث: 03:58 م (58: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُـنجَز العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
حلفُ مَكَّةَ "الإسلاميُّ الثلاثيُّ" في خِدمَةِ المَشروعِ الأمريكيِّ الصُّهيونيِّ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
قراءة لمقال بن حبتور حول خطاب قائد الثورة والمسيرة القرآنية
محمد الجوهري
اتفاق ترامب إيران.. يبدأ من لبنان
أحمد الزبيري
أبوراس وخطاب تثبيت الشرعية التنظيمية في مواجهة مشاريع التفكيك
توفيق عثمان الشرعبي
الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
قاسم محمد لبوزة*
​اليمن الكبير.. مَلحمة الكرامة في زمن التفتيت والولاءات العابرة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
أخبار
المؤتمر نت - توقعات بهطول أمطار رعدية متفرقة

توقعات بهطول أمطار رعدية متفرقة

المؤتمرنت -
توقعات بهطول أمطار رعدية متفرقة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على سبع محافظات، وأجزاء من محافظات أخرى خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مع رياح هابطة شديدة تصحبها حبات البرد أحيانا على محافظات الضالع، وتعـز، وإب، وذمار، وريمة، والمحويت وحجة وأجزاء من صنعاء، وعمران، وصعدة وسهل تهامة والسواحل الغربية.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على مرتفعات محافظات لحج، وأبين، والبيضاء وشبوة.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في الشعاب والوديان ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ونصح السائقين بعدم عبور الجسور الأرضية أثناء السيول.

كما حذر من العواصف الرعدية ونصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة والأشجار والهياكل المعدنية التي يمكن أن تجذب الصواعق وعدم استخدام الهواتف المحمولة وفصل التيار الكهربائي والابتعاد عن الماء، حفاظاً على سلامة الأرواح.

وحذر كذلك من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب على الطرق والمنحدرات الجبلية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: لانس يتوّج بكأس السوبر الفرنسي
علوم وتقنية: لماذا تزداد نوبات الصداع في الصيف؟
فنون ومنوعات: ريما الرحباني: زياد رحل نتيجة إهمال طبي!
عربي ودولي: 179 مستوطناً يقتحمون الأقصى
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
رياضة: أرسنال بطلاً لـ "الدرع الخيرية"
علوم وتقنية: أفضل وقت للمشي
أخبار: بن حبتُور: تحشيدات العدو ستُقابل بالرد
رياضة: التضامن يقلّص فارق الصدارة
علوم وتقنية: 8 أطعمة تدعم صحة جهاز المناعة
أخبار: قصف سعودي جديد يستهدف صعدة
أخبار: استهداف تحشيدات في المخا ومأرب
أخبار: الأمطار مستمرة... إليكم التفاصيل
فنون ومنوعات: تفاصيل أزمة أحمد مجدي القانونية
علوم وتقنية: متى يصبح تناول العسل خطراً؟
أخبار: تدشين الاختبارات الثانوية التكميلية
رياضة: الشعب يحلّق في الصدارة.. وحيداً
عربي ودولي: 11 شهيداً في غارات إسرائيلية على لبنان
ثقافة: الحوار الوطني في اليمن جديد العثربي
عربي ودولي: روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات
أخبار: العدو يعاود استهداف صعدة
عربي ودولي: 73391 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
أخبار: إعلان فتح موسم اصطياد الجمبري
عربي ودولي: صحة غزة تحذّر من نفاد الأكسجين
أخبار: الأرصاد يحذّر من أمطار ورياح وسيول
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026