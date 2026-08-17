المؤتمرنت -

توقعات بهطول أمطار رعدية متفرقة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على سبع محافظات، وأجزاء من محافظات أخرى خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مع رياح هابطة شديدة تصحبها حبات البرد أحيانا على محافظات الضالع، وتعـز، وإب، وذمار، وريمة، والمحويت وحجة وأجزاء من صنعاء، وعمران، وصعدة وسهل تهامة والسواحل الغربية.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على مرتفعات محافظات لحج، وأبين، والبيضاء وشبوة.



وحذر المركز المواطنين من التواجد في الشعاب والوديان ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ونصح السائقين بعدم عبور الجسور الأرضية أثناء السيول.



كما حذر من العواصف الرعدية ونصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة والأشجار والهياكل المعدنية التي يمكن أن تجذب الصواعق وعدم استخدام الهواتف المحمولة وفصل التيار الكهربائي والابتعاد عن الماء، حفاظاً على سلامة الأرواح.



وحذر كذلك من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب على الطرق والمنحدرات الجبلية.

