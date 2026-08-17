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أخبار
المؤتمر نت - ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73,399

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73,399

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73,399
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم الاثنين، إلى 73,399 شهيدًا و174,310 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أن المستشفيات استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية خمسة شهداء بينهم شهيدين جديدين وثلاثة شهداء انتشال، بالإضافة إلى 18 إصابة.

ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 1,265، وإجمالي الإصابات 4،198، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم 813.

وأكدت أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.








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