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أخبار
المؤتمر نت - مقتل 8 عمال إغاثة بغزة منذ مطلع العام

منظمة: مقتل 8 عمال إغاثة بغزة منذ بداية العام

المؤتمرنت -
منظمة: مقتل 8 عمال إغاثة بغزة منذ بداية العام
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الاثنين، عن مقتل ثمانية من عمال الإغاثة في قطاع غزة منذ بداية العام الجاري 2026، إضافة إلى مقتل 185 عاملاً خلال عام 2025.

وقال المكتب في تدوينة على منصة "إكس"، إن "بيانات القلق لا تكفي لحماية عمال الإغاثة". وشدد على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق العاملين في المجال الإنساني.

وبدعم أمريكي وأوروبي، ارتكب جيش العدو الإسرائيلي على مدى أكثر من عامين متواصلين منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية وحصار وتجويع في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 73،399 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 174,310 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بعد حرب إبادة جماعية صهيونية استمرت أكثر من عامين متواصلين، غير أن جيش العدو الإسرائيلي يمارس خروقات يومية للاتفاق، وما يزال يمنع دخول غالبية المساعدات الإنسانية إلى القطاع.








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