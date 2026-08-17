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المؤتمر نت - بدءاً من اليوم.. صنعاء تعلن بدء صرف مرتبات موظفي الدولة

صنعاء تعلن بدء صرف مرتبات موظفي الدولة

المؤتمرنت -
صنعاء تعلن بدء صرف مرتبات موظفي الدولة
أعلنت وزارتا المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري، البدء بإصدار التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهر مايو 2026م لوحدات الخدمة العامة وفقاً لبرنامج توفير مرتبات موظفي الدولة المنبثق عن قانون الآلية الاستثنائية لدعم توفير مرتبات موظفي الدولة وتسديد صغار المودعين.

وأوضحت الوزارتان في بيان مشترك، أنه تم إصدار التعزيزات عبر وزارة المالية إلى البنك المركزي اليمني ومن خلاله إلى الهيئة العامة للبريد، وبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) وفقاً للكشوفات الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية.

ولفت البيان إلى أن الآلية الاستثنائية لتوفير مرتبات الموظفين وتسديد صغار المودعين تمثل حلولًا استثنائية مؤقتة، مشدداً على أن ذلك لا يعفي الدول المشاركة في العدوان على بلادنا من دفع المرتبات والتعويضات لكل موظفي الخدمة العامة المتضررين من دول العدوان التي تسيطر على إيرادات النفط والغاز التي كانت تغطي فاتورة المرتبات.

وعبرت الوزارتان في البيان عن أصدق التهاني والتبريكات للشعب اليمني بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام.








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