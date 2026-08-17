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أخبار
المؤتمر نت - الخارجية: تصعيد العدو سيواجه بالمثل

الخارجية: أمعان العدو السعودي في التصعيد سيواجه بالمثل

المؤتمرنت -
الخارجية: أمعان العدو السعودي في التصعيد سيواجه بالمثل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنه وبعد تنصّل النظام السعودي عن جميع الالتزامات السابقة وتصعيده بالحصار بصورة غير مسبوقة، عمدت الجمهورية اليمنية إلى فرض معادلة "الحصار بالحصار" كخطوة ضرورية لإنقاذ الشعب اليمني من أسوأ كارثة إنسانية في العالم.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، أنه عندما فرض الشعب اليمني معادلة "الحصار بالحصار"، ذهب السعودي إلى خطوات تصعيدية أخرى وهي التحشيد المستمر لأتباعه على كافة الأراضي اليمنية المحتلة.

واعتبرت التحشيدات السعودية، تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة واستقرار اليمن ولذلك تعاملت القوات المسلحة اليمنية معها بالطريقة المناسبة.

كما أكدت أن على النظام السعودي أن يُدرك جيدًا أنه لا مفر من رفع حصاره على اليمن وإنهاء تحشيداته وتمكين أبناء اليمن من ثرواتهم.

وقال البيان "كلما أمعن النظام السعودي في خطواته التصعيدية سيواجه بالمثل".

وجدّدت وزارة الخارجية التأكيد على أن الحل الأقرب والأسلم والأقل كلفة هو تنفيذ النظام السعودي للمطالب المحقة والمشروعة لليمن والالتفات إلى وضعه الداخلي وقضاياه الخاصة وترك اليمنيين وشأنهم.








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