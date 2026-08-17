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المؤتمر نت - أبو راس: جرائم الكيان لن تسقط بالتقادم

أبو راس: جرائم الكيان بغزة لن تسقط بالتقادم

المؤتمرنت -
أبو راس: جرائم الكيان بغزة لن تسقط بالتقادم
أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبوراس، أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ المفاوضات الجارية حالياً في القاهرة المتعلقة بتنفيذ اتفاق غزة.

وقال نائب وزير الخارجية : "نؤكد للوسطاء أن مسؤوليتهم تتضاعف نتيجة تنصّل الكيان المجرم عن التزامات المرحلة الأولى من الاتفاق".

وأشار إلى أن على الوسطاء والضامنين مسؤولية وضع الرأي العام الدولي في صورة ما يجري وبكل نزاهة في حال استمر الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائمه وعدم الوفاء بالتزاماته.

كما أكد أن على الكيان المجرم أن يعي جيداً أن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني لن تسقط بالتقادم وأنه يُغرق نفسه في وحل جرائمه.

وقال " على النظام السعودي أن يدرك كذلك أنه لن يشغل اليمن عن قضية الأمة المركزية".. مضيفا " نؤكد للإخوة الفلسطينيين في فصائل الجهاد والمقاومة أننا معهم وإلى جانبهم في جميع المراحل".








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