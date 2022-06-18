السبت, 18-يونيو-2022 الساعة: 07:20 م - آخر تحديث: 07:07 م (07: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
التسوُّل‮ ‬نتاج‮ ‬عدوان‮ ‬وتصدُّع‮ ‬اقتصادي
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
جيل الوحدة
أحمد الكبسي
الوحدة وتكالب الأعداء
يحيى‮ ‬العراسي‮ ‬
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - يضطر الناس في أيامنا هذه إلى الجلوس طويلاً، سواء في العمل أو في السيارة أو البيت، لكن دراسة حديثة كشفت أن قضاء الكثير من الوقت في الجلوس كل يوم يمكن أن يؤدي إلى الوفاة المبكرة

الجلوس طويلاً يزيد من خطر الموت المبكر

المؤتمرنت -
الجلوس طويلاً يزيد من خطر الموت المبكر
يضطر الناس في أيامنا هذه إلى الجلوس طويلاً، سواء في العمل أو في السيارة أو البيت، لكن دراسة حديثة كشفت أن قضاء الكثير من الوقت في الجلوس كل يوم يمكن أن يؤدي إلى الوفاة المبكرة.

وأشارت الدراسة التي شارك فيها أكثر من 100 ألف فرد في 21 دولة، إلى أن الناس في الأجزاء الأفقر من العالم يعانون من آثار أسوأ من الأيام الطويلة التي يجلسون فيها في مكان واحد.

وبينما ارتبطت فترات الجلوس الطويلة بزيادة خطر الوفاة وأمراض القلب والأوعية الدموية في جميع السكان الذين تم فحصهم في الدراسة.

وحذرت الدراسة من أن الجلوس من 6 إلى 8 ساعات يوميا، سواء كان ذلك في العمل أو في السيارة أو أمام التلفاز ليلا قبل الذهاب إلى الفراش، يحمل مخاطر نسبية للإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة بنحو 12 إلى 13 في المئة، بالمقارنة مع الأشخاص الذين يجلسون أقل من 4 ساعات في اليوم.

وفي حالة الجلوس لمدة 16 ساعة متواصلة أو أكثر، فإن المخاطر النسبية تتأرجح إلى نسبة مذهلة تصل إلى 20 في المئة، وفقا للدراسة المنشورة في مجلة "جاما كارديولوجي" العلمية.

وعند تقسيم البيانات إلى فئات اقتصادية مختلفة، فإن الجلوس لأكثر من 8 ساعات في اليوم في البلدان منخفضة الدخل، والبلدان ذات الدخل المتوسط ​​الأدنى، قد يؤدي إلى قفزة في الوفيات وأمراض القلب بنسبة تقل قليلا عن 30 في المئة.

من ناحية أخرى، تُظهر الدراسة الدولية الجديدة مدى انتشار مشكلة انخفاض النشاط البدني وراء الجلوس لفترات طويلة، لكن الأثر الأكثر خطورة هو الدور الذي يلعبه الفقر في تحديد التأثير النهائي لكل ساعة إضافية من الجلوس على الجسم.

وفي حين أن جميع أنواع الجلوس لا تتشابه مع بعضها، فقد وجد معدو الدراسة أدلة تدعم المزاعم بأن التمارين البدنية لها تأثير مخفف قوي على معدل الوفيات وانتشار أمراض القلب والأوعية الدموية.

ومن المثير للدهشة أن مؤلفي الدراسة وجدوا أن الجلوس وعدم النشاط يمثلان نسبة مئوية من الوفيات أقل بقليل من أضرار التدخين.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: انخفاض أسعار النفط
عربي ودولي: طيران الاحتلال يشن غارات على قطاع غزة
رياضة: "فيفا" يعلن المدن المستضيفة لمونديال 2026
أخبار: حصيلة خروقات قوى العدوان في 7 محافظات
عربي ودولي: ارتفاع هائل بإصابات كورونا في بريطانيا
أخبار: 276 مسافراً يغادرون مطار صنعاء إلى الأردن
محافظات: حملة لإزالة شجرة القات في عنس بذمار
اقتصاد: سعر خام برنت يتجاوز 120 دولاراً للبرميل
أخبار: العدوان يفرج عن سفينة بنزين ويحتجز أخرى
أخبار: مطار صنعاء يستقبل 288 مسافراً من عمّان
فنون ومنوعات: إيطالي ينتحر بطريقة "قانونية"
علوم وتقنية: النوم في الليالي الحارة.. تحذير من "خطأ فادح"
مجتمع مدني: نصائح تساعد أطفالك على التنعم بنوم هانئ
علوم وتقنية: 7 نصائح لتبقى منتعشاً في فصل الصيف
اقتصاد: الذهب نحو أكبر خسارة أسبوعية في شهر
رياضة: منتخب اليمن يعلن قائمة بطولة غرب آسيا
أخبار: ضبط 5408 سيارات مخالفة في أمانة العاصمة
عربي ودولي: الصين تطلق حاملة طائرات ثالثة
أخبار: أجواء متقلبة.. طقس حار وأمطار في هذه المناطق
أخبار: الحديدة.. إصابة 3 أطفال بانفجار لغم في الحوك
أخبار: يحارب السرطان ويحمي القلب.. فوائد الرمان المذهلة
أخبار: الشريف يرأس إجتماعا تنظيميا لمؤتمر صنعاء
ثقافة: وزارة الإعلام تنعي الإعلامي صابر الحيدري
رياضة: يوفنتوس يمدد عقد دي تشيليو حتى 2025
أخبار: قوى العدوان تواصل انتهاكاتها لاتفاق الحديدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022