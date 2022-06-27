المؤتمرنت -

الأمين العام يطمئن على صحة البرلماني ابويابس

أجرى الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن اتصالا هاتفيا بالشيخ /صادق علي يحيى ابويابس عضو اللجنة الدائمة الرئيسية عضو مجلس النواب اطمئن خلاله على صحته بعد إجرائه عملية جراحية في الهند تكللت بالنجاح.



ونقل الأمين العام لابويابس تحيات الشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات المؤتمر وتمنياتهم له سرعة الشفاء والعودة لمزاولة واجباته الوطنية والتنظيمية .



من جانبه عبر البرلماني ابويابس عن شكره لرئيس المؤتمر وللامين العام على اهتمامهم ومتابعتهم لوضعه الصحي مشيرا إلى أن ذلك ليس بغريب على قيادة المؤتمر التي تولي الكوادر والقيادات المؤتمرية اهتمامها المستمر .