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المؤتمر نت - رفع القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب بالأمانة العامة للمؤتمر ناجي القوسي برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشيخ صادق بن أمين أبوراس جاء فيها

التكوينات الشبابية والطلابية بالمؤتمر تهنىء أبوراس بعيد الاضحى

المؤتمرنت -
التكوينات الشبابية والطلابية بالمؤتمر تهنىء أبوراس بعيد الاضحى
رفع القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب بالأمانة العامة للمؤتمر ناجي القوسي برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشيخ صادق بن أمين أبوراس جاء فيها :

الأخ الشيخ المناضل صادق بن أمين أبوراس
رئيس المؤتمر الشعبي العام.... حفظكم الله
تحيه تقدير وبعد.....
بإسم التكوينات الشبابيه والطلابيه للمؤتمر بفروع المحافظات والجامعات
وقيادة دائرة الشباب والطلاب بالأمانه العامه
يشرفنا أن نتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلي وطننا وشعبنا وأمتنا العربية والإسلاميه بالخير والبركات....
الأخ رئيس المؤتمر
تهل علينا هذه المناسبة الدينيه العظيمه ووطننا وشعبنا مايزال يتعرض وللعام الثامن على التوالي لعدوان غاشم وحصار جائر تجاوز كل القيم الانسانية والدينيه والأخلاقيه وتسبب فى تدمير كل مقومات الحياة وخلق ظروف معيشيه صعبه للشعب اليمني العظيم الذي ضرب أروع الأمثله فى الصمود ومواجهة الغازي والمحتل مستندا بذالك على عراقته الحضاريه وإرثه التاريخى فى مقاومة الغزاة والمحتلين...
الأخ رئيس المؤتمر
إننا إذ نهنئكم بهذه المناسبة العظيمة لنثمن مواقفكم الوطنية والنضاليه وقيادتكم الحكيمه لمسيرة المؤتمر فى ظروف بالغة التعقيد وقد جسدتم من خلالها أروع صور الإيثار والفداء والتضحيه إلتزاما بمبادىء وقيم الثورة والنظام الجمهوري ومبادىء وقيم الميثاق الوطني وبرامج المؤتمر السياسيه والوطنيه وقد تمثل ذلك بانحياز المؤتمر الدائم والثابت إلى صف الشعب والقوى الوطنية المناهضه للعدوان ومواجهة المخططات والمؤامرات التي تستهدف تمزيق وحدة الوطن وإنتهاك سيادته والتصدى لكل المخططات الراميه للنيل من المؤتمر ودوره الوطني ووحدته التنظيميه...
أخير ...نكرر لكم التهنئه بهذه المناسبه ونجدد لكم الوفاء بالمضى خلف قيادتكم ونؤكد على تأييدنا الكامل لتوجهاتكم الإستراتجيه فى إعادة تصحيح المسار وتحديث البناء التنظيمي والحفاظ على الوحده التنظيميه وتطوير العمل المؤسسي لتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام...
وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم...
وكل عام وأنتم ووطننا وشعبنا بألف خير.
مع خالص التحيه والتقدير...
أخوكم ناجي بن يحيى القوسي
القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب
عضو الأمانه العامه.








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