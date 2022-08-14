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المؤتمر نت - ووجه الرئيس المشاط نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية، واللجنة العليا للحفاظ على المدن التاريخية بسرعة توفير الإمكانات اللازمة لإغاثة وصيانة وترميم المنازل المتضررة

الرئيس المشاط يوجه باغاثة متضرري السيول بصنعاء القديمة

المؤتمرنت -
الرئيس المشاط يوجه باغاثة متضرري السيول بصنعاء القديمة
التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، اللجنة العليا للحفاظ على المدن التاريخية برئاسة مدير مكتب الرئاسة أحمد حامد ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم.

وخلال اللقاء تم مناقشة ما تتعرض له مدينة صنعاء القديمة جراء سيول الأمطار، والسبل الكفيلة بتطوير وتحديث آليات العمل في الجهات المعنية بالحفاظ على المدن التاريخية.

ووجه الرئيس المشاط نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية، واللجنة العليا للحفاظ على المدن التاريخية بسرعة توفير الإمكانات اللازمة لإغاثة وصيانة وترميم المنازل المتضررة من أمطار السيول في صنعاء القديمة.

ودعا كافة الجهات المعنية بالتعاون لتطبيق قانون الحفاظ على المدن التاريخية.
(سبأ)








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