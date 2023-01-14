المؤتمرنت -

الشريف يعزي بوفاة القيادي المؤتمري أبو هادي

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة القيادي المؤتمري الشيخ/ فهد احمد ابراهيم أبوهادي، عضو اللجنة الدائمة، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية افلح الشام سابقا، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد الشيخ/ حمير فهد احمد ابراهيم أبو هادي، واخوانه، وكافة ال أبو هادي، بمديرية افلح الشام محافظة حجة، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته في هذا المصاب الجلل.

مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والغفران وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".

