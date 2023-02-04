السبت, 04-فبراير-2023 الساعة: 08:33 م - آخر تحديث: 08:03 م (03: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
قيادة‮ ‬عند‮ ‬مستوى‮ ‬التحديات‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
كارثة 13 يناير 1986م اليمنية تتجدد مأساتها كل عام
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن أكبر مرحلة تحدٍ بمسيرة المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة الصحة العامة والسكان بشأن الزيارة الميدانية إلى ديوان وزارة الصحة وصندوق مكافحة السرطان والمركز الوطني لعلاج الأورام والمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان.

تقرير الحصار والعدوان سبب بتدهور شديد للقطاع الصحي

المؤتمرنت -
تقرير الحصار والعدوان سبب بتدهور شديد للقطاع الصحي
استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة الصحة العامة والسكان بشأن الزيارة الميدانية إلى ديوان وزارة الصحة وصندوق مكافحة السرطان والمركز الوطني لعلاج الأورام والمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان.

وتطرق تقرير اللجنة إلى التدهور الشديد للقطاع الصحي بسبب تداعيات العدوان والحصار المفروض على اليمن من قبل دول تحالف العدوان منذ مارس 2015م، والذي تعمد بصورة ممنهجة على تدمير المستشفيات والمرافق والمنشآت الصحية وغيرها من القطاعات الخدمية.

وأشار التقرير إلى أن ما يزيد عن 60 بالمائة من البنى التحتية الخاصة بالقطاع الصحي تعرضت للتدمير، فيما أدى الحصار إلى ضعف الإمكانيات وعدم وصول الدواء الآمن للمرضى وانعدامه في كثير من الأحيان.

وأفاد التقرير بأن تحالف العدوان تعمد منع دخول قطاع الغيار الخاصة بالأجهزة الطبية وأجهزة الفحص الإشعاعي وغيرها، ما أدى إلى توقف العديد من تلك الأجهزة والمعدات عن العمل ومنع دخول اليود المشّع التي هي في غاية الأهمية لعلاج مرضى السرطان.

ولفت التقرير إلى أن العدوان استخدام الأسلحة المحرمة في أوساط المدنيين، ما أدى إلى تضاعف التشوهات الخلقية وارتفاع أعداد المصابين بالأورام.

وتطرق تقرير اللجنة إلى الجهات التي شملتها الزيارة الميدانية وما يتعلق بصندوق مكافحة السرطان وإيراداته للفترة 2019 حتى يوليو 2022م، والمشاريع المنفذة والمشاريع قيّد التنفيذ المعلن عنها.

ووفقاً للتقرير، شملت الزيارة وحدة جراحة الأورام بمستشفى الثورة ومبنى الأورام بالجرداء بأمانة العاصمة إضافة إلى المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان والصعوبات التي تواجهها.

وخلص تقرير لجنة الصحة العامة والسكان إلى جملة من الملاحظات التي توصلت إليها إضافة إلى عدد من التوصيات.

وكان مجلس النواب استهل جلسته باستعراض محضره السابق، وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: موسكو: دعوات مسؤولي الاتحاد الأوروبي للسلام "نفاق"
عربي ودولي: المنطاد الصيني: بكين تدعو إلى التعامل بهدوء
أخبار: استشهاد وإصابة ثمانية مواطنين بقصف مدفعي سعودي
رياضة: ريال مدريد يفوز على فالنسيا ويضيق الخناق على برشلونة
أخبار: الأمين المساعد للمؤتمر يعزي في وفاة الشيخ ناجي الجايفي
علوم وتقنية: تدشين ملتقى الكشف المبكر والتشخيصي للسرطان
أخبار: الأمين المساعد لقطاع المرأة تطمئن على صحة الاشموري
أخبار: أجواء باردة متوقعة في 6 محافظات يمنية
علوم وتقنية: مخاوف من استخدام الذكاء الاصطناعي في العلاج النفسي
عربي ودولي: حرب أوكرانيا كشفت المستور.. صناعة الدفاع الأميركية على المحك
عربي ودولي: مجلس النواب الأميركي: الديون أكبر تهديد تواجهه واشنطن
اقتصاد: لبنان: انهيار الليرة أمام الدولار
رياضة: مانشستر يونايتد يجدد فوزه على نوتينجهام
أخبار: البرلمان يستعرض تقريراً بأسباب تفشي شلل الأطفال والحصبة
أخبار: استشهاد وإصابة 9 مواطنين بنيران الجيش السعودي
أخبار: عمران.. مخاوف من تلف 1800 طن من الثوم البلدي
أخبار: أجواء باردة في 12 محافظة يمنية
أخبار: وزير الصحة يقرع أجراس الخطر.. وفاة ماين 150الى 170 طفلاً يومياً
عربي ودولي: 100 قتيل حصيلة تفجير مسجد في باكستان
علوم وتقنية: الشوكولاتة.. فوائد لا يعرفها حتى عشاقها
أخبار: هل يؤثر البيض على صحة القلب؟
فنون ومنوعات: إلغاء حفل شيرين عبدالوهاب بعيد الحب
أخبار: 72 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
عربي ودولي: مقتل طيار فيتنامي بتحطم طائرة مقاتلة
أخبار: مؤسسة مكافحة السرطان في إب توجه نداء استغاثة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023