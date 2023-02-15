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أخبار
المؤتمر نت - الشريف يعزي بوفاة الشيخ عباس مهدي الشعيبي

الشريف يعزي بوفاة الشيخ عباس مهدي الشعيبي

المؤتمرنت -
الشريف يعزي بوفاة الشيخ عباس مهدي الشعيبي
بعث الأمين العام المساعد للقطاع التنظيمي الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ /عباس مهدي قاسم الشعيبي مستشار محافظة ذمار واحد مشايخ مخلاف بني شعيب مديرية وصاب العالي محافظة ذمار ، والذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل الوطني والاجتماعي.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ فضل عباس مهدي قاسم الشعيبي واخوانه وكافة افراد اسرتهم وقبيلتهم بمديرية وصاب العالي محافظة ذمار ، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب الأليم.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








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