المؤتمرنت -

التعليم العالي تفتح باب الترشح للمقاعد المجانية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح للمفاضلة والتنافس على المقاعد المجانية في الجامعات الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1445هـ.



ودعت لجنة المقاعد المجانية بالوزارة في بيان، الطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة من الفئات الموضحة إلى التقدم للمفاضلة والتنافس على المقاعد المجانية المُخصصة للوزارة في الجامعات الحكومية والأهلية وبحسب الشروط المحددة لكل فئة.



وأوضح البيان أن الوزارة خصصت المنح المجانية لعشر فئات من مختلف شرائح المجتمع تشمل: المتفوقين من خريجي الثانوية العامة القسم العلمي فقط على مستوى كل محافظة بحيث لا يتجاوز عمر الثانوية ست سنوات ماضية.



كما تشمل المنح أبناء وأقارب شهداء العدوان العسكريين والمدنيين من الدرجة الأولى، وجرحى العدوان والأعمال الإرهابية واقاربهم من الدرجة الأولى، ومنتسبي الجيش والأمن المرابطين في الجبهات وأقاربهم من الدرجة الأولى، والطلاب الأيتام من خريجي دور رعاية الأيتام الحكومية.



ويستفيد من المنح أيضاً أبناء المحافظات المحرومة من التأهيل، والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، والطلاب النازحين، وأحفاد بلال، وأبناء وأقارب موظفي الوزارة من الدرجة الأولى.



وأكد البيان الحرص على توزيع المقاعد المجانية على الفئات الأكثر ضعفاً وغيرها من الفئات المعتمدة من الوزارة والتي يجب أن تحظى بدعم واهتمام وتشجيع الجميع من أجل مواصلة التعليم الجامعي.



وأهاب بالطلاب الراغبين في الترشح لهذه المقاعد التقدم بطلباتهم عبر البوابة الإلكترونية عبر الرابط mohesr.gov.ye خلال عشرة أيام، وذلك تمهيداً لدخول اختبارات الكفاءة التي سيتم إجراءها لجميع الطلاب في رحاب جامعة صنعاء.



ودعا البيان الطلاب إلى عدم التردد على الوزارة ومتابعة كافة التفاصيل المتعلقة بنتائج وآلية المفاضلة وأي مستجدات أخرى عبر البوابة الإلكترونية للمقاعد المجانية وعبر الصفحات الإعلامية للوزارة أو التواصل مع فريق الدعم والمساندة على الأرقام الموضحة أمام كل فئة.