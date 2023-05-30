المؤتمرنت -

مجلس النواب يستعرض تقرير لجنة الدفاع والأمن

إستعرض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبدالله عطية، تقرير لجنة الدفاع والأمن بشأن متابعة تنفيذ توصيات المجلس حول شكاوى الجمعيات السكنية والمواطنين من إجراءات لجنة حصر أراضي القوات المسلحة.



تضمن التقرير ما يتعلق بمستوى تنفيذ وزارة الداخلية، واللجنة العسكرية لحصر أراضي القوات المسلحة، للتوصيات الصادرة عن مجلس النواب وتعقيب اللجنة على ذلك.



وخلص التقرير إلى جملة من الملاحظات والإستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة.



وقد أرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.



إلى ذلك إستمع مجلس النواب إلى الإسئلة والإستفسارات المقدمة من عضوي المجلس الدكتور علي الزنم، وأحمد سيف حاشد لوزيري الإدارة المحلية والأشغال العامة والطرق، ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني حول المواضيع المتعلقة بالتخطيط العمراني ومنها المخططات العمرانية المعتمدة التي لم يتم تنفيذها.



وتطرقت الأسئلة والاستفسارات، إلى ما تضمنه محضر الاتفاق الذي تم بين الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ووزارتي الأشغال العامة والطرق والإدارة المحلية بتاريخ 6 أبريل 2021م حول ذلك.



وأكد عضوا مجلس النواب الزنم وحاشد على حضور الجانب الحكومي ممثلا بوزيري الإدارة المحليـة، والأشغال العامة والطرق للرد على الأسئلة والإستفسارات الموجهة إليهما في أقرب وقت ممكن عملا بنص اللائحة.