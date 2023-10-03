المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يواسي آل عبد الرزاق

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ/ حسن عبدالرزاق، رئيس فرع المؤتمر بمحافظة ذمار، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية ، والى شقيق الفقيد/ علي يحيى محسن عبدالرزاق، واخوانه، ونجل الفقيد حسن عبدالرزاق يحيى محسن وإخوانه، وكافة آل عبدالرزاق في مديرية مغرب عنس محافظة ذمار، وذلك بوفاة المغفور له - باذن الله تعالى- عبدالرزاق يحيى محسن عبدالرزاق ، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع



وعبر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته هذا المصاب الجلل.



سائلاً المولى - عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنآ إليه راجعون”.



