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المؤتمر نت - كتلة هوائية باردة تضرب هذه المحافظات اليمنية

كتلة هوائية باردة تضرب هذه المناطق

المؤتمرنت -
كتلة هوائية باردة تضرب هذه المناطق
أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر بأن معظم المحافظات الجبلية وأجزاء من الصحارى والهضاب الداخلية لا تزال تتأثر بالكتلة الهوائية الباردة.

وتوقع المركز في نشرته الجوية اليوم، أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة في محافظات الضالع، إب، البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة مع احتمال تشكل الصقيع الخفيف أثناء الفجر وساعات الصباح الأولى.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة نسبياً إلى باردة في مرتفعات محافظات لحج، أبين، شبوة، هضبة حضرموت، الجوف وغرب مأرب.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة تتراوح سرعتها بين 12-25 عقدة في أرخبيل سقطرى والساحل الغربي ومدخل باب المندب.

وذكر أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 3.4 في ذمار، 4.4 في عمران، 4.5 في صنعاء، 6.3 في السدة، 7 في إب، 10 في المحويت.

ودعا المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من آثار الطقس البارد والشديد البرودة.

وحث المزارعين على اتباع الإرشادات الزراعية لحماية محاصيلهم الزراعية وكذلك رعاة المواشي ومربى النحل والدواجن للحفاظ عليها من آثار البرودة الشديدة.

ونبه المركز مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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