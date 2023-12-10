الأحد, 10-ديسمبر-2023 الساعة: 08:07 م - آخر تحديث: 07:46 م (46: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
من هو ذاك الإنسان الذي تمنّى/ الإسكندر الأكبر بأن يكون مثله وشبهه؟
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
قراءة متأنية لمقال بن حبتور: فلسطين الحرة المقاومة كرامة الأمة
محمد عبدالمجيد الجوهري
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - "أبو عبيدة" يتحدث في أول كلمة له بعد غياب دام 17 يوماً

بعد غياب أسبوعين.. ماذا قال أبو عبيدة في أول ظهور له؟

المؤتمرنت -
بعد غياب أسبوعين.. ماذا قال أبو عبيدة في أول ظهور له؟
قال الناطق العسكري باسم كتائب القسّام، أبو عبيدة، إنه لن يخرج أحد من الأسرى أو المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة إلا من خلال التبادل المشروط الذي أعلنته المقاومة الفلسطينية منذ بداية معركة "طوفان الأقصى".

وأكد أبو عبيدة، في كلمة مسجلة مساء اليوم، أنه "لا العدو الصهيوني ولا داعموه يستطيعون أخذ أسراهم أحياء دون تبادل ونزول عند شروط المقاومة والقسام".

وشدد على أن الهدنة المؤقتة "أثبتت مصداقية كتائب القسام بأن أحدا من أسرى العدو لم ولن يخرج إلا بشروطنا".

تطورات ميدانية
ميدانياً، قال أبو عبيدة إن كتائب القسّام دمرت 180 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا خلال 10 أيام، أي منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأضاف أن مقاتلي القسّام هاجموا الآليات الإسرائيلية بقذائف "الياسين 105" وتاندوم وعبوات شواظ، مؤكداً قتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين بشكل محقق.

ولفت إلى أن الكتائب هاجمت قوات إسرائيلية راجلة متحصنة في البنايات بقذائف مضادة للأفراد "وأجهزت عليها من مسافة صفر" مبينا أن عناصر حماس "تصدوا لقوات العدو المتمركزة بمحاور ما قبل انتهاء الهدنة أو المتوغلة بمحاور جديدة".

وقال إن كتائب القسّام نفذت عددا كبيرا من العمليات النوعية بين مهاجمة القوات الراجلة والقنص وتفجير الألغام. وتطرق إلى قصف كتائب القسام مناطق عدة في غلاف غزة وعسقلان بعشرات الصواريخ المتنوعة.

وفي ضوء هذه التطورات الميدانية، أكد أبو عبيدة أن جيش الاحتلال فشل في محاور القتال وسيفشل كلما استمر عدوانه وكلما تعقدت خيبته.

وأضاف "العدو فشل في شمال القطاع وجنوبه وسيفشل أكثر كلما استمر عدوانه وانتقل إلى مناطق أخرى من القطاع" مؤكدا أن "العدو لا يزال يتلقى الضربات والقادم أعظم".

وحول ما يكرره قادة إسرائيل بإعلان هدف القضاء على المقاومة، قال أبو عبيدة إن هذه التصريحات "كلام للاستهلاك المحلي الإسرائيلي ولإرضاء اليمين المتعطش للدماء".

وأشار إلى أن "العدو النازي الصهيوني يواصل عدوانه الهمجي على شعبنا والانتقام من المدنيين" مجددا التأكيد أن ما يحقق العدوان البري هو التدمير والقتل العشوائي فقط.

وختم كلامه بالقول إنه "لا خيار أمامنا إلا القتال لمواجهة المحرقة التي يقوم بها العدو بهدف كسر إرادة شعبنا".

وهذه الكلمة الأولى لأبو عبيدة منذ كلمته المسجلة في اليوم الـ48 لمعركة "طوفان الأقصى" (2023/11/23) وذلك قبل ساعات من بدء سريان الهدنة الإنسانية المؤقتة التي انتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: غوتيريش: لا حماية فعالة للمدنيين في غزة
رياضة: أستون فيلا يوقف قطار أرسنال
علوم وتقنية: أسباب تجعل تناول هذه النبتة مفيداً في الشتاء
فنون ومنوعات: فتاة فلسطينية تعاتب العالم قبل استشهادها
رياضة: ريال مدريد يتعثر أمام بيتيس في الليغا
رياضة: بورنموث يهزم مانشستر يونايتد بثلاثية
عربي ودولي: مقتل 5 ضباط وجنود إسرائيليين
ثقافة: (الأمن القومي المعاصر وبناء الدولة) كتاب جديد للعثربي
أخبار: صنعاء تحذّر السفن المتجهة إلى إسرائيل
ثقافة: الماجستير بامتياز في الإعلام للباحث أحمد الكبسي
أخبار: استعداد لانطلاق مؤتمر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
رياضة: صلاح يقود ليفربول لصدارة البريميرليغ
رياضة: يوفنتوس يهزم نابولي ويتصدر مؤقتاً
اقتصاد: ارتفاع القيمة السوقية لبورصة مسقط
أخبار: بيان هـام للقوات المسلحة اليمنية
عربي ودولي: القسام توقع قوتين للاحتلال بكمينين
أخبار: "يونيسف": أطفال غزة في أخطر مكان بالعالم
أخبار: افتتاح معرض المنتجات المحلية بمناخة صنعاء
علوم وتقنية: 10 أطعمة غنية بالحديد لشتاء دافئ
أخبار: مركز الأرصاد يطلق تحذير عاجل للمواطنين
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 9 ديسمبر
أخبار: (فيتو أمريكي) يعيق مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة
أخبار: أبو عبيدة يقدم حصيلة للمواجهة البرية في غزة
أخبار: 17490 شهيداً في غزة بينهم 7870 طفلاً
أخبار: صنعاء: مسيرة حاشدة مناصرة للشعب الفلسطيني
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023