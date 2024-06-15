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المؤتمر نت - رفع نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة  برقية تهنئة لرئيس المؤتمر الشيخ

الدكتور لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر بحلول عيد الاضحى

المؤتمرنت -
الدكتور لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر بحلول عيد الاضحى
رفع نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة  برقية تهنئة لرئيس المؤتمر الشيخ المناضل صادق أمين ابو راس بمناسبة عيد الأضحى المبارك جاء فيها:
الأخ المناضل الشيخ / صادق بن امين ابوراس -- رئيس المؤتمر الشعبي العام -- نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى ..... الاكرم
بسرور بالغ نتقدم اليكم   بأسمى آيات التهاني والتبريكات ومن خلالكم الى قيادات وقواعد وكوادر ومناصري المؤتمر الشعبي العام والى جميع ابنا اليمن الشرفاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، هذه المناسبة الدينية العظيمة التي يتحد فيها المسلمون ويجتمعون في مكان واحد من كل أصقاع المعمورة لأداء فريضة الحج في صورة تجسد وحدة الأمة الإسلامية وتقديسها لشعائر الله، متمنين أن تعاد هذه المناسبة واليمن والأمة العربية والإسلامية في أمن وأمان واستقرار وتقدم وازدهار.

الأخ الرئيس ..
ونحن في رحاب هذه المناسبة الدينية العظيمة نؤكد على التلاحم الوطني وتحصين الجبهة الداخلية والإعلاء من قيم الشراكة  في هذه الفترة الفارقة واستشعار روح المسئولية الوطنيةبين  أبناء الوطن كافة..
لأن حجم المؤامرة التي تحاك بوطننا  كبيرة وخطيرة، وصمود شعبنا طيلة 10 سنوات أفشل تلك المؤامرات بفضل الوعي الكامل الذي تحلى به ابناء شعبنا في مناهضة مشاريع العدوان وجرائمه ومجازره التي طالت اليمن من أقصاه الى أدناه..وهو مايدعو الى التيقض المستمر لمواجهة تلك المخططات العدوانية التي لم تتوقف.

الاخ رئيس المؤتمر :
إن موقف صنعاء من مظلومية أهلنا في فلسطين غزة  هو الخيار الصائب الذي يدعمه المؤتمر الشعبي العام ويصطف فيه الى جانب إخواننا في انصار الله باعتبارها قضية الأمة المركزية التي انتصر لها  الشعب اليمني لأنه شعب لايقبل البغي والتجبر والإستقواء ويتسلح دوما  بالإيمان والصبر وتعزيز وحدة الصف الوطني المناهض للمعتدين والمحتلين وحصارهما.

و ختاما لكم كل  الأمنيات الطيبة  في أن تعود هذه المناسبة على الوطن وهو يعيش أجواء السلام والاستقرار في شتى  مناحي الحياة..حرا كريما مستقلا كامل السيادة.

وكل عام وانتم بخير
اخوكم :--
فريق دكتور / قاسم محمد لبوزة
نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام








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