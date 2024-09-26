المؤتمرنت -

الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفرقة ومتفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات لحج، الضالع، تعز، إب، ريمة، والحديدة وسهل تهامة.



ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، ومرتفعات أبين وشبوة وغرب محافظات صعدة، عمران، صنعاء وذمار.



وسجلت محطة الرصد الجوي في تعز 4.7 ملم من الأمطار هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات الحديدة، غرب ذمار، إب، تعز ولحج.



وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، ومن العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار أو تشكل الضباب.