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المؤتمر نت - 5 تمارين لتعزيز وظائف الدماغ وتحسين الذاكرة

5 تمارين لتعزيز وظائف الدماغ وتحسين الذاكرة

المؤتمرنت -
5 تمارين لتعزيز وظائف الدماغ وتحسين الذاكرة
يحتاج العقل، مثله مثل باقي جسم الإنسان، إلى ممارسة التمارين بانتظام للحفاظ على لياقته، ويعد التفكير فيما يحدث في دماغ الإنسان هو أمر معقد للغاية، بل ربما يثير بعض الحيرة، خاصة أن معظم الوظائف الإدراكية تحدث من دون أن يتم ملاحظتها على الإطلاق.

لكن بحسب ما نشرته منصة TATA 1mg الرائدة في مجال الرعاية الصحية، فإن هناك 5 تمارين فعّالة للدماغ يمكن أن تساعد في تحسين الذاكرة وزيادة التركيز، كما يلي:

1. التأمل
يمكن أن يهدئ التأمل اليومي العقل ويعزز القدرة على التركيز. إنها أداة بسيطة ولكنها قوية لصحة الدماغ.

2. الألغاز وألعاب العقل
تتحدى ألغاز الكلمات المتقاطعة والسودوكو والألغاز القدرات المعرفية وتساعد في تحسين الذاكرة ومهارات حل المشكلات.

3. القراءة
إن القراءة بانتظام تساعد في بناء المفردات والفهم، مما يحافظ على نشاط العقل وتفاعله.

4. تقنيات التصور
يمكن استخدام الصور الذهنية لاسترجاع المعلومات أو حل المشكلات. تعمل تقنيات التصور على تقوية الذاكرة وتعزيز التركيز.

5. التمارين البدنية
تزيد ممارسة التمارين الرياضية من تدفق الدم إلى المخ، مما يساعد على تحسين الذاكرة والقدرات العقلية.*وكالات








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