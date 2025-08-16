الثلاثاء, 19-أغسطس-2025 الساعة: 09:41 م - آخر تحديث: 09:35 م (35: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الرهوي: اليمن يفرض سيادته على باب المندب بقدرات ذاتية
شارك رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، في فعالية المولد النبوي الشريف التي أقامتها اليوم وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية اليوم، ابتهاجا بقدوم مولد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، للعام 1447هـ.

ونوه رئيس مجلس الوزراء بهذه الفعالية التي تأتي في إطار التحضير الرسمي للاحتفاء المركزي بمولد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 12 ربيع الأول المقبل.

وقال " نريد ان يكون احتفال هذا العام أكبر من احتفالاتنا في العام الماضي وهو ما يحتم على الجميع التحشيد للمشاركة المشرفة والواسعة في هذا الاحتفال الذي يتميز ويتفرد به اليمنيون أحفاد الأوس والخزرج".

وأضاف "على العالم أن يعرف أن الشعب اليمني يحتفل بأعظم شخصية وقائد عرفه التاريخ أخرج الناس من الظلمات إلى النور وجسد ودعا إلى قيم الخير والصلاح والأخلاق الفاضلة والعدل ومقارعة الظلم".

وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية "أن نقتدي بالقيم والأخلاق النبوية المحمدية وإدارته للأمور، وأن نتأسى بها قولا وعملا في مختلف جوانب حياتنا اليومية".

وأشار إلى الإعلان الواضح لمجرم الحرب "نتنياهو" بشأن مشروع الدولة الصهيونية التوسعية "إسرائيل الكبرى" بدعم من الإدارة الأمريكية الصهيونية.. موضحا أن العدوان الاجرامي وحرب التطهير التي يشنها العدو الاسرائيلي على قطاع غزة وأهلها لأكثر من 22 شهرا ما هي إلا البداية لإعادة احتلال بقية الأراضي الفلسطينية ومن ثم الانتقال إلى احتلال الأراضي العربية المحددة من قبل العدو.

واستنكر الرهوي صمت أنظمة وشعوب الدول التي تدخل في إطار الخارطة التوسعية المعلنة من قبل مجرم الحرب نتنياهو على ذلك النحو الفج والمستفز لكل عربي حر أصيل.. معتبرا هذا الإعلان دليلا إضافيا وجليا على النهج العدواني للكيان الصهيوني الغاصب ضد المنطقة برمتها.

وبين أن الأنظمة العربية إذا صمتت عن هذا النهج العدواني التوسعي فإن اليمن لن يصمت وسيرفع صوته ويحرك قدراته العسكرية ضد العدو الصهيوني ويستخدم كافة الإمكانات والآليات المتاحة في هذه المواجهة.

وذكر أن اليمن يفرض اليوم سيادته على البحر ومضيق باب المندب بقدراته وإمكاناته الذاتية وقادر بعون الله على إيلام العدو على نحو أكبر وأشد.

فيما ألقى نائب رئيس الوزراء - وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني في الفعالية كلمة أكد فيها أن الشعب اليمني يحتفي بأعظم وأجّل إنسان في تاريخ البشرية، ابتهاجاً بنعمة الله عز وجّل الذي بعث خير خلقه لإخراج الناس من الظلمات إلى النور.

وأشار إلى أن إحياء هذه المناسبة إلى جانب كونها تعبير عن الفرحة بنعمة الله ورحمته وفضله، فإنها أيضا زكاةً للنفس وتجسيدا عمليا لتعظيم وإجلال الشعب اليمني لخاتم الأنبياء وسيد المرسلين، تنفيذاً لتوجيهات الله الذي أمر بتعظيمه وتبجيله.

ولفت المداني إلى أن ذكرى المولد النبوي، تُعد مناسبة ثقافية وتنويرية، لتعزيز الارتباط برسول الله ومنهجيته، واستلهام سيرته العظيمة واتباع رسالته السماوية، والاسترشاد بها في سياق التوجه العملي لمسيرة الشعب اليمني التحررية من التبعية والهيمنة.








