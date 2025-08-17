الثلاثاء, 19-أغسطس-2025 الساعة: 09:41 م - آخر تحديث: 09:35 م (35: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة مصحوبة بالرعود على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة

أمطار غزيرة وسيول بهذه المحافظات

المؤتمرنت -
أمطار غزيرة وسيول بهذه المحافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة مصحوبة بالرعود على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأنه من خلال متابعة مخرجات النماذج العددية وتحليل خرائط الطقس المختلفة تستمر حالة عدم الاستقرار في الأجواء وتتوسع الحالة على معظم أجواء البلاد من يوم غد الإثنين.

ومن المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحيانا على السواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها وأجزاء من صحارى شبوة، حضرموت والمهرة.

كما يتوقع هطول الأمطار على أجزاء من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية لمحافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، البيضاء، الضالع، تعز ولحج وتمتد غرباً إلى سهل تهامة وأجزاء من السواحل الغربية.

وقد تهطل أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظتي الجوف ومأرب.

وهطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، أمطار متفرقة بعضها غزيرة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية وسهل تهامة وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وأنذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، ومن العواصف الرعدية وانجراف التربة والانهيارات الصخرية والرياح الهابطة الشديدة وحبات البرد، ومن تدني الرؤية الأفقية في الطرق والمرتفعات الجبلية بسبب كثافة السحب والأمطار وتشكل الضباب أو الشابورة المائية.

ودعا إلى الابتعاد عن المنحدرات غير المستقرة واتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأرواح والممتلكات.








