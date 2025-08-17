الثلاثاء, 19-أغسطس-2025 الساعة: 09:42 م - آخر تحديث: 09:35 م (35: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
وجهُ الشَّبهِ بينَ النَّازيَّةِ الألمانيَّةِ والنَّازيَّةِ الصُّهيونيَّةِ الإسرائيلي
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، اليوم، نتائج الاختبارات العامة لطلاب المعاهد التقنية والمهنية في صنعاء و10 محافظات

إعلان نتائج اختبارات المعاهد التقنية والمهنية

المؤتمرنت -
إعلان نتائج اختبارات المعاهد التقنية والمهنية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، اليوم، نتائج الاختبارات العامة لطلاب المعاهد التقنية والمهنية في صنعاء و10 محافظات للعام 1446 هـ "2024- 2025م".

تقدّم للاختبارات بحسب وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، خمسة آلاف و247 طالبًا وطالبة، نجح منهم ثلاثة آلاف و903 طلاب بنسبة نجاح 74.4 في المائة وأكمل منهم ألفًا و125 طالبًا وطالبة ورسب 219 طالبًا وطالبة.

وفي مؤتمر صحفي عُقد بصنعاء اليوم، بارك وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، حسن الصعدي، لأوائل الجمهورية في اختبارات المعاهد التقنية والمهنية للعام الدراسي 1446هـ حصولهم على المراكز الأولى في الاختبارات، مشيدًا بجهود القائمين على اختبارات المعاهد التقنية والمهنية ودورهم في إنجاحها بالمستوى الذي ظهرت عليه.

واعتبر نجاح العملية الاختبارية للمعاهد التقنية والمهنية، خطوة متقدمة جاءت بعد جهود حثيثة، بذلها القائمون على المعاهد، منوهًا بدور كل من عمل خلال المرحلة الاستثنائية من تاريخ اليمن في ظل الظروف والتحديات الصعبة التي يمر بها.

ودعا الوزير الصعدي، الطلاب والطالبات، إلى المبادرة والتسجيل في المعاهد التقنية والمهنية لتنمية قدراتهم ومهاراتهم في مختلف التخصصات، مؤكدًا أن أمام الطلاب والطالبات فرصة في التدريب والتأهيل في المعاهد المهنية والتقنية الحكومية والأهلية.

بدوره أكد نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، الدكتور حاتم الدعيس، أن الطلاب الذين خاضوا الاختبارات يمثلون 65 معهدًا تقنيًا ومهنيًا منها 40 معهدًا حكوميًا و25 معهدًا أهليًا موزعين على 23 مركزًا اختباريًا في 11 محافظة، في ثلاثة مستويات: الدبلوم التقني والثانوية المهنية ودبلوم التدريب المهني.

وأوضح أن عدد التخصصات التي ينتمي لها الطلاب المتقدمين للاختبارات 70 تخصصًا في المجالات الصحية والهندسية والصناعية والإنشائية والزراعية والتجارية وتقنيات المعلومات والنسوية، وعدد المواد الاختبارية المنفذة 279 مادة نظرية.

ولفت الدكتور الدعيس، إلى أنه بحسب النوع، تقدّم للاختبارات ثلاثة آلاف و702 طلاب، نسبتهم 70.4 بالمائة من مجموع عدد المتقدمين للاختبار، بينما بلغ عدد الإناث ألفًا و545 طالبة نسبتهن 29.4 بالمائة من مجموع عدد المتقدمين للاختبارات.

عقب ذلك، أعلن وكيلا وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي لقطاعي التعليم الثانوي زيد الهدور والمناهج الدكتور محمد قحوان، ومدير عام الاختبارات بقطاع التعليم الثانوي وليد الحداء، أسماء الطلاب الأوائل لكل تخصص والمعاهد المنتمين إليها والملتحقين بها.








