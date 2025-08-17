المؤتمرنت -

إعلان نتائج اختبارات المعاهد التقنية والمهنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، اليوم، نتائج الاختبارات العامة لطلاب المعاهد التقنية والمهنية في صنعاء و10 محافظات للعام 1446 هـ "2024- 2025م".



تقدّم للاختبارات بحسب وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، خمسة آلاف و247 طالبًا وطالبة، نجح منهم ثلاثة آلاف و903 طلاب بنسبة نجاح 74.4 في المائة وأكمل منهم ألفًا و125 طالبًا وطالبة ورسب 219 طالبًا وطالبة.



وفي مؤتمر صحفي عُقد بصنعاء اليوم، بارك وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، حسن الصعدي، لأوائل الجمهورية في اختبارات المعاهد التقنية والمهنية للعام الدراسي 1446هـ حصولهم على المراكز الأولى في الاختبارات، مشيدًا بجهود القائمين على اختبارات المعاهد التقنية والمهنية ودورهم في إنجاحها بالمستوى الذي ظهرت عليه.



واعتبر نجاح العملية الاختبارية للمعاهد التقنية والمهنية، خطوة متقدمة جاءت بعد جهود حثيثة، بذلها القائمون على المعاهد، منوهًا بدور كل من عمل خلال المرحلة الاستثنائية من تاريخ اليمن في ظل الظروف والتحديات الصعبة التي يمر بها.



ودعا الوزير الصعدي، الطلاب والطالبات، إلى المبادرة والتسجيل في المعاهد التقنية والمهنية لتنمية قدراتهم ومهاراتهم في مختلف التخصصات، مؤكدًا أن أمام الطلاب والطالبات فرصة في التدريب والتأهيل في المعاهد المهنية والتقنية الحكومية والأهلية.



بدوره أكد نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، الدكتور حاتم الدعيس، أن الطلاب الذين خاضوا الاختبارات يمثلون 65 معهدًا تقنيًا ومهنيًا منها 40 معهدًا حكوميًا و25 معهدًا أهليًا موزعين على 23 مركزًا اختباريًا في 11 محافظة، في ثلاثة مستويات: الدبلوم التقني والثانوية المهنية ودبلوم التدريب المهني.



وأوضح أن عدد التخصصات التي ينتمي لها الطلاب المتقدمين للاختبارات 70 تخصصًا في المجالات الصحية والهندسية والصناعية والإنشائية والزراعية والتجارية وتقنيات المعلومات والنسوية، وعدد المواد الاختبارية المنفذة 279 مادة نظرية.



ولفت الدكتور الدعيس، إلى أنه بحسب النوع، تقدّم للاختبارات ثلاثة آلاف و702 طلاب، نسبتهم 70.4 بالمائة من مجموع عدد المتقدمين للاختبار، بينما بلغ عدد الإناث ألفًا و545 طالبة نسبتهن 29.4 بالمائة من مجموع عدد المتقدمين للاختبارات.



عقب ذلك، أعلن وكيلا وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي لقطاعي التعليم الثانوي زيد الهدور والمناهج الدكتور محمد قحوان، ومدير عام الاختبارات بقطاع التعليم الثانوي وليد الحداء، أسماء الطلاب الأوائل لكل تخصص والمعاهد المنتمين إليها والملتحقين بها.