الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالله ثوابه

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالله صالح ثوابة، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني والقبلي والاجتماعي.



وأشاد أمين عام المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى الشيخ ماجد عبدالله صالح ثوابه وإخوانه، بمناقب الفقيد، حيث كان أحد مشائخ وحكماء مديرية برط وشخصية اجتماعية وقبلية مؤثرة استطاع من خلالها حل العديد من القضايا المجتمعية وتعزيز روح الأخوة بين أبناء المنطقة.



وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته لأبناء الفقيد وكافة وآل ثوابه بمديرية برط لمحافظة الجوف بهذا المصاب.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".