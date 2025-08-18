المؤتمرنت -

الوهباني يعزي الشيخ عبدالسلام الصهيبي

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ عبدالسلام عقلان علي الصهيبي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، رئيس فرع المؤتمر بالدائرة 65 مديرية المعافر محافظة تعز، وكافة آل الصهيبي، في وفاة شقيقه الشيخ إبراهيم عقلان علي الصهيبي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.



معبراً عن خالص العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الجلل، وذلك باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".