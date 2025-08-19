المؤتمرنت -

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 239

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 239 جراء الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر 2023.



وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الثلاثاء: "ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 239 منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على القطاع، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الزميل الصحفي إسلام الكومي "، وذلك في قصف إسرائيلي على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.



وأكد أن الكومي كان "يعمل محررا صحفيا، وصانع محتوى مع عدة منصات إعلامية"، مدينا "بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج".



ودعا "الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة".



وحمّل المكتب "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَكراء الوحشية".



ويستهدف الاحتلال بشكل متعمد الصحفيين داخل غزة رغم الانتقادات الدولية، وهو ما اعتبره مراقبون محاولات لإسكات صوتهم الذي تعتبره تل أبيب فاضحا لتفاصيل الإبادة التي ترتكبها بالقطاع.