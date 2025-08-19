المؤتمرنت -

توجيه عـاجـل من وزارة الداخلية في صنعاء

أعلنت شرطة المرور اليوم، عن تعليق الحملات الضبطية مؤقتا بمناسبة قدوم المولد النبوي الشريف، وتنفيذا لتوجيهات قيادة وزارة الداخلية.



وأوضحت شرطة المرور في بيان، أن تعليق الحملات الضبطية يأتي في إطار التسهيل على المواطنين ومراعاة خصوصية هذه المناسبة الدينية العظيمة، ويهدف لإتاحة الفرصة للترسيم والترقيم الطوعي خلال 30 يوما من تاريخ الإعلان.



وأكدت أن العمل الميداني سيستمر من خلال الانتشار الواسع للدوريات والفرق المرورية في الشوارع والتقاطعات الرئيسة لتنظيم حركة السير وضمان انسيابها، بما يحقق السلامة المرورية ويخفف الازدحامات.



وأشارت شرطة المرور إلى أن الضبط سيقتصر على مخالفات قواعد وآداب السير.. مبينة أن الهدف من هذه الإجراءات تعزيز روح المسؤولية، وترسيخ قيم هذه المناسبة في التعاون والانضباط.



ودعت السائقين ومالكي وسائل النقل إلى الالتزام بالقواعد المرورية، والتحلي بالوعي والانضباط، وكذا الاستفادة من تعليق الحملات في تصحيح أوضاعهم وترسيم وترقيم سياراتهم ودراجاتهم.