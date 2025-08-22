السبت, 23-أغسطس-2025 الساعة: 07:43 م - آخر تحديث: 07:37 م (37: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
أصدر مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، إحصائية بجرائم العدوان السعودي الصهيو-أمريكي خلال 3,800 يوم من العدوان على اليمن

حصيلة 3800 يوم من العدوان على اليمن

المؤتمرنت -
حصيلة 3800 يوم من العدوان على اليمن
أصدر مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، إحصائية بجرائم العدوان السعودي الصهيو-أمريكي خلال 3,800 يوم من العدوان على اليمن.

وأوضح المركز في الإحصائية، أن إجمالي الشهداء والجرحى خلال 3,800 يوم من العدوان بلغ 53 ألفا و264 مدنيا بينهم 19 ألفا و282 شهيداً و33,982 جريحاً.

وأشار إلى أن عدد الشهداء والجرحى من الأطفال خلال نفس الفترة بلغ أربعة آلاف و225 شهيدا، وستة آلاف و267 جريحا، فيما بلغ عدد الشهداء من الرجال 12 ألفا و518، في حين بلغ عدد الجرحى 25 ألفا و561.

وذكر مركز عين الإنسانية أن ألفين و539 امرأة استشهدت خلال 3,800 يوم من العدوان السعودي الأمريكي، فيما أصيبت ثلاثة آلاف و154 امرأة.

ولفت إلى أن العدوان استهدف 15 مطاراً و16 ميناءً و458 محطة ومولد كهرباء، و713 شبكة ومحطة اتصال، و3,536 خزاناً ومحطة مياه، و2,402 منشأة حكومية و8,701 طريقاً وجسراً، و460 مصنعاً و608 ناقلات وقود و15,644 منشأة تجارية.

وبحسب الإحصائية فقد استهداف العدوان 522 مزرعة دواجن ومواشي و11,820 وسيلة نقل و569 قارب صيد، و1,126 مخزن أغذية، و546 محطة وقود، و723 سوقاً، و1,425 شاحنة غذاء.

وأوضح مركز عين الإنسانية أن العدوان الأمريكي السعودي استهدف خلال 3,800 يوم 620,582 منزلاً، و194 منشأة جامعية، و1,965 مسجداً، و419 منشأة سياحية، و460 مستشفى ومرفقاً صحياً، و1,451 مدرسة ومرفقاً تعليمياً، و13,899 حقلاً زراعياً، و153 منشأة رياضية، و290 موقعاً أثرياً، و72 منشأة إعلامية.








