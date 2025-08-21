السبت, 23-أغسطس-2025 الساعة: 07:43 م - آخر تحديث: 07:37 م (37: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المُثَقَّفُ الْأَنِيقُ/ كَرِيم بن سَالِم الحَنَكِي غَادَرَنَا قَبْلَ الأوان
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن جريمة إحراق المسجد الأقصى من قبل الاحتلال الصهيوني عام 1969م، لم تكن حادثاً عابراً، بل جزء من مخطط ممنهج

بيان جديد لوزارة الخارجية.. ماذا جاء فيه؟

المؤتمرنت -
بيان جديد لوزارة الخارجية.. ماذا جاء فيه؟
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن جريمة إحراق المسجد الأقصى من قبل الاحتلال الصهيوني عام 1969م، لم تكن حادثاً عابراً، بل جزء من مخطط ممنهج يهدف لمحو الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس وتهويدها.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها في الذكرى الـ 56 لإحراق المسجد الأقصى المبارك، أن ما يشهده القدس اليوم من اقتحامات همجية وتدنيس للمقدسات وحفريات تهدد أساسات المسجد ليس إلا استكمالاً لتلك الجريمة، وهو جزء لا يتجزأ من مخطط أوسع وأكثر خطورة يُعرف بـ "إسرائيل الكبرى".

وأشار البيان إلى الحلم التوسعي الصهيوني، الذي أعاد ما يسمى برئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو التأكيد عليه مؤخراً، ليس مجرد خيال، بل هو خارطة طريق يتم تنفيذها على أرض الواقع، بدايةً من الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية والقدس، وصولاً إلى شن جرائم الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

واعتبر جرائم الإبادة على قطاع غزة اليوم، التي أسفرت عن آلاف الشهداء من الأطفال والنساء، خطوة ضمن المخطط الصهيوني الإجرامي، مبينًا أن الكيان الصهيوني يدرك بأن صمود غزة ومقاومتها يشكلان العائق الأكبر أمام تحقيق حلمه التوسعي من النيل إلى الفرات، وهو ما يسعى لكسر إرادة الشعب الفلسطيني وتدمير بنيته التحتية وإنهاء المقاومة، ظناً منه أن ذلك سيفتح الطريق له لفرض سيطرته الكاملة على الأراضي الفلسطينية وتحقيق أطماعه.

وجددّت وزارة الخارجية والمغتربين في صنعاء، موقفها المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة، لافتة إلى أن القدس كانت وستظل العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ولا تنازل عن أي شبر من أرضها المحتلة.

وأفاد البيان بأن هذا الموقف ليس مجرد شعار، بل هو التزام ديني وأخلاقي وإنساني، ترجمته القوات المسلحة اليمنية إلى أفعال على أرض الواقع.

كما أكدت الوزارة أن استمرار العمليات العسكرية في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب، هو امتداد طبيعي لموقف السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي والحكومة والشعب اليمني الداعم للشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة، الذي يواجه جريمة إبادة جماعية لم يشهد لها التاريخ مثيلاً، موضحة أن العمليات اليمنية جزء لا يتجزأ من معركة الأمة ضد العدو الصهيوني، ولن تتوقف حتى إيقاف العدوان بشكل كامل ورفع الحصار عن غزة.

ودعت الجمهورية اليمنية، الأنظمة المطبعة والساعية للتطبيع المجاني مع الكيان الصهيوني إلى مراجعة موقفها واحترام مواقف شعوبها التي ترفض إقامة أي علاقات مع الكيان المؤقت، مطالبة كافة أحرار العالم بتكثيف الضغط على الكيان الصهيوني لوقف جرائمه، مؤكدة أن المقاومة هي السبيل الوحيد لاستعادة الحقوق المسلوبة وتحقيق النصر.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
قضايا وآراء: المُثَقَّفُ الْأَنِيقُ/ كَرِيم بن سَالِم الحَنَكِي غَادَرَنَا قَبْلَ الأوان
عربي ودولي: وزير خارجية هولندا يستقيل بسبب غزة
رياضة: باريس يحقق فوزه الثاني بالدوري الفرنسي
رياضة: بايرن يدمر لايبزيغ في انطلاقة البوندسليغا
فنون ومنوعات: شيرين تعود مجدداً لحسام حبيب
فنون ومنوعات: طبيب يكشف تفاصيل حالة أنغام الصحية
علوم وتقنية: ماذا يحدث لجسمك إذا أهملت شرب الماء؟
عربي ودولي: بريطانيا: المجاعة في غزة فضيحة أخلاقية
رياضة: السيتي يمدد عقد روبن دياز حتى 2029
عربي ودولي: حماس تطالب بوقف العدوان وفتح المعابر
عربي ودولي: هزة ارضية تضرب شمال العراق
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
عربي ودولي: الأمم المتحدة تعلن رسمياً المجاعة في غزة
أخبار: مسيرة مليونية بصنعاء تؤكد الثبات مع غزة
عربي ودولي: 322 شهيداً ومصاباً بغزة خلال 24 ساعة
أخبار: سيول جارفة.. تحذير جديد من الأرصاد
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي القيسي بوفاة نجله
أخبار: لبوزة يعزي المهندس عبدالملك الثور
عربي ودولي: صحة غزة ترفض أوامر الإخلاء الإسرائيلية
مجتمع مدني: عادة يومية تخفض الكوليسترول وتحمي القلب
اقتصاد: تراجع سعر الدولار
فنون ومنوعات: أندريا طايع قبطانة "ذا فويس كيدز"
عربي ودولي: الأمم المتحدة: الأوضاع في غزة تزداد سوءًا
عربي ودولي: 21 دولة ترفض الاستيطان في الضفة
عربي ودولي: الأونروا تحذّر من تأثيرات اجتياح مدينة غزة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025